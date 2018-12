Deel dit artikel:













Pauls dochter was op het ontspoorde galafeest in Breda: 'Papa haal me op, het wordt ontruimd' Ook ambulances kwamen naar de Graanbeurs waar het Scholieren Gala Breda werd gehouden. (Foto: GinoPress)

BREDA - Paul Licumahua schrok zich maandagavond rot toen hij een telefoontje kreeg van zijn dochter vanuit De Graanbeurs, het uitgaanscentrum van Breda. Ze was licht gewond geraakt nadat ze tijdens het Scholieren Gala Breda in de verdrukking was gekomen. 'Papa kun je me alstublieft komen ophalen, want De Graanbeurs wordt nu ontruimd' was de indringende boodschap.

Geschreven door Robert te Veele

Vader Licumahua stapte meteen in zijn auto en reed richting de uitgaansgelegenheid in de Reigerstraat. "Ik kon tot aan de Vismarktstraat komen. Daar heb ik mijn auto naast een politiewagen gezet en ben ik verder gaan lopen." LEES OOK: Scholieren Gala Breda door burgemeester afgelast: twee bezoekers onwel in geduw en gedrang Dochter gevonden

Halverwege de straat kwam hij in een massa scholieren terecht. Er was voor Licumahua geen doorkomen aan. Ondanks de drukte vond hij zijn dochter gelukkig snel. Ze had zich inmiddels naar buiten gewurmd. En dat ging niet zonder slag of stoot. "In de menigte was ze op de grond geduwd en daarbij liep ze schaafwonden op. Die hebben we vannacht nog verbonden", vertelt Licumahua. Fiasco

Een feest dat eerder op de avond gezellig begon, eindigde zo in een fiasco. Burgemeester Paul Depla beëindigde het gala uit veiligheidsoverwegingen nog voor middernacht, nadat meerdere bezoekers onwel waren geworden. Licumahua noemt het betreurenswaardig wat er is gebeurd: "Zo'n gala is voor veel jongeren een moment om naar uit te kijken. Dat het zo verlopen is, verdient geen lof." Dronken jongeren

Naast de drukte zouden de problemen in De Graanbeurs ook veroorzaak zijn door jongeren die al beschonken naar het feest gingen, zo weet Licumahua. Hij vindt dat de organisatie van het Scholieren Gala het geld voor de toegangskaarten terug moet geven. "Bovendien wil ik de schade aan de galakleding van mijn dochter op iemand verhalen." De dochter van Licumahua is dinsdagochtend gewoon weer naar school gegaan. Nog altijd geschrokken van wat er is gebeurd; dat wel.