Scholen in problemen door lerarentekort: 'Nu al een enorm gepuzzel, en de griepgolf moet nog komen'

Als een leerkracht ziek wordt, heeft een school verschillende mogelijkheden. Veel scholen kunnen een beroep doen op een vervangerspool; een groep leraren die op verschillende scholen inzetbaar zijn. Maar door het lerarentekort zijn veel van deze pools niet of niet genoeg gevuld. “We zijn in hoog tempo van een overschot aan leraren naar een groot tekort gegaan. De vervangerspools zijn leeggeschraapt”, aldus Robert Sikkes van de Algemene onderwijsbond.

Bijna dagelijks een probleem

“Onze voorraad vervangers was aan het begin van het schooljaar al op”, vertelt Monique van Ekert. Ze is directeur van basisschool Silvester-Bernadette in Helmond. “Dat zit zo: om de formatie van onze school in augustus rond te krijgen, moesten we putten uit onze vervangerspool."

“We hebben mensen van de vervangerspool een contract gegeven op onze school en daarmee de formatie net op tijd rond gekregen. Maar dat betekent wel dat als er mensen nu uitvallen, we direct een probleem hebben. Nu, in de winter, is dat bijna dagelijks het geval", aldus Van Ekert. En waarschijnlijk breekt er in januari weer een griepepidemie uit. Ja, daar maak ik me wel zorgen over.”

Kunst- en vliegwerk

De schooldirectrice weet tot nu toe met veel kunst- en vliegwerk al haar leerlingen nog op school te houden, maar de opties zijn eindig. “Er vervallen lessen van onze vakdocent gym en we moeten veel parttimers vragen om extra dagen te komen werken. Gelukkig is iedereen nu nog van goede wil. We krijgen het allemaal nét rond. Maar zo kan het niet blijven doorgaan.”

Andere scholen kiezen ervoor om de onderwijsassistent voor de klas te zetten, of soms de directeur en zelfs ouders. Makkelijker is het om de leerlingen te verdelen over andere klassen binnen de school. “Maar daar begin ik niet aan”, zegt de directrice van BS Silvester-Bernadette. “Dat verhoogt de werkdruk enorm voor die andere juf of meester. En de werkdruk is al zo hoog in het onderwijs.”

Wat Van Ekert het meest aan het hart gaat, is dat het tekort aan leraren ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. “Onbevoegde mensen voor de klas zetten, of klassen opdelen: zo leren de kinderen echt te weinig. En het onderwijs, dat is toch waar de kinderen voor komen.”

Meldpunt

Bijna dagelijks meldt de directrice van de basisschool in Helmond haar tekort aan leraren op de site Lerarentekort is nu.nl. Geen mooi reclamepraatje voor de school. “Maar ik weet dat mijn collega’s van andere scholen in de buurt met precies dezelfde problemen kampen. Als we de tekorten niet melden, blijft het probleem onzichtbaar.”

Directrice Van Ekert weet wel bij wie de bal ligt. “De overheid. Al jaren roepen we: er is een tekort. En er wordt gewoon veel te weinig op geanticipeerd. Wij zitten met de gebakken peren. De overheid is een onbetrouwbare partner voor onderwijsbesturen.”

