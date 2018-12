Rellen bij Sinterklaasintocht Eindhoven: weer zes mensen aangehouden

Tumult in Eindhoven zaterdag bij Sinterklaas (Foto: ANP)

EINDHOVEN - Er zijn dinsdag zes personen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de uit de hand gelopen demonstraties in Eindhoven tijdens de intocht van Sinterklaas op 17 november. De politie heeft aan de hand van camerabeelden de zes verdachten op kunnen pakken.

Op het Catharinaplein in Eindhoven zocht een groep hooligans de confrontatie op met demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De groep van ongeveer veertig demonstranten van KOZP betoogden dat Zwarte Piet een ‘racistisch karikatuur’ is. Daartegenover stonden ongeveer honderd pro-Zwarte Piet-demonstranten die schreeuwden, middelvingers opstaken en met eieren gooiden. Ook werd een agent geschopt.

Protestgroep KOZP hield zich aan de vooraf gemaakte afspraken en leden werden voor hun eigen veiligheid tijdelijk ondergebracht bij het politiebureau.

Die dag zelf hield de politie al zes verdachten aan. De verdachten die nu aangehouden zijn, zijn allemaal Eindhovenaren. Ze zijn tussen de 21 en 32 jaar oud en worden verdacht van openlijke geweldpleging.