Neppsycholoog (73) die aan borsten meisje zat veroordeeld tot 200 uur taakstraf

BREDA - Een 73-jarige man uit Bergen op Zoom die zich voordeed als psycholoog is veroordeeld tot tweehonderd uur taakstraf. Jan W. pleegde in 2001 ontucht met een minderjarig meisje dat hij destijds in behandeling had. De man volgde in die periode een studie psychologie.

Geschreven door Robert te Veele

De rechter in Breda acht bewezen dat W. aan de borsten van zijn 'patiënte' zat. Het meisje was toen ongeveer vijftien jaar oud. Pas in 2016 durfde het slachtoffer aangifte te doen van het misbruik. Klasgenoot

Het ging al een tijdje niet goed met het meisje toen ze in contact kwam met de neppsycholoog. Hij was de vader van een klasgenoot van het slachtoffer. De man volgde een studie, maar deed zich voor als een volleerd therapeut. De ouders van het slachtoffer vertrouwden de man volledig. Boven brieven die ze van de man kregen, stond ook dat hij psycholoog was. Er volgden meerdere sessie in de tot praktijkruimte omgebouwde garage van de Bergenaar. Vrij snel zagen het meisje en de man elkaar wel vijf keer per week. Telkens wanneer het slachtoffer in huilen uitbarstte, troostte W. het meisje met lieve woorden. Maar daar bleef het niet bij. Borsten

W. begon op een gegeven moment ook de borsten van zijn patiënte te betasten. Het meisje wilde dit niet, maar werd onder druk gezet. Als ze de handen van de neppsycholoog onder haar trui niet toeliet, zou hij haar niet meer helpen. De ontuchtzaak kwam aan het licht toen de verdachte in de winter van 2001 en 2002 een mail stuurde naar zijn slachtoffer waarin hij schreef hoe fijn hij het vond om aan haar borsten te zitten. Het bericht werd ook gezien door de ouders van het kind. Die gingen verhaal halen bij de 'therapeut'. Strafblad

De officier van justitie eiste tijdens de zitting 220 uur taakstraf tegen de man geëist. De rechter rekent het de man zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie en ontucht heeft gepleegd met het kwetsbare meisje. Ondanks dat Jan W. niet was afgestudeerd als psycholoog, was wel sprake van een vertrouwensrelatie zoals tussen een arts en een patiënt, zo oordeelt de rechtbank. In het vonnis hield de rechter rekening met het blanco strafblad van de Bergenaar. Naast de 200 uur taakstraf werd de neppsycholoog ook veroordeeld tot een schadevergoeding en drie dagen gevangenisstraf. Die laatste straf heeft de man al uitgezeten.