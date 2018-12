Winnaar slechtste slogan van 2013 heeft vijf jaar later nog steeds profijt van de prijs

'It's de Cock that makes the man' was de slechtste slogan van 2017.

EINDHOVEN - ‘It’s de Cock that makes the man’. Met deze slogan won Jan de Cock Mode uit Tilburg in 2013 de prijs voor ‘Slechtste Slogan van 2013’. De naam van de prijs heeft misschien een dubbele lading, omdat het wel de ‘slechtste slogan’ is. Maar nu, vijf jaar later, heeft Jan-Hein de Cock nog steeds profijt van de prijs.

“De slechtste slogan heeft ons alleen maar positieve dingen opgeleverd”, zegt De Cock. “Elk jaar als de prijs weer opnieuw wordt uitgereikt, wordt er wel weer naar gerefereerd. Is het niet op televisie, dan is het wel op de radio.”

De Cock vertelt dat niet iedereen positief was over de slogan. “Mensen die negatief praatten over de slogan begrepen hem niet. Dan vroegen ze: ‘Weet je wel wat dat betekent?’. Maar de meeste mensen vinden de slogan heel goed en er wordt nog steeds positief over gesproken.”

Mensen komen door de slogan naar onze winkel.

“Toen we de slogan hadden bedacht, vroegen we ons wel heel even af of we het wel moesten doen. Maar kort daarna waren we eigenlijk gelijk overtuigd. Met deze slogan raken we ook bekend bij een jong publiek. Uiteindelijk hebben we nu een heel groot bereik en komen mensen speciaal naar onze winkel door de slogan”, vertelt De Cock.

'Sneeuwbaleffect'

Het grote bereik heeft De Cock ook te danken aan sociale media. “Toen we wonnen, zetten we dat op Facebook en het werd toen heel erg veel gedeeld”, gaat De Cock verder. “De slogan hing ook op posters op de toiletten van kroegen. Als jongeren dan op stap gingen, maakten ze op de toilet een foto van de slogan en die zetten ze dan weer op Facebook. Op die manier heeft het wel een sneeuwbaleffect gehad.”

LEES OOK: Slechtste slogan van 2013: 'It's De Cock that makes the man'

'Van kop tot kont, worst in de mond'

Ook Ramon Ligthart van de molen De Korenbloem in Mill zegt blij te zijn met de prijs. Vorig jaar wonnen zij met de slogan ‘Van kop tot kont, worst in de mond’ de prijs van Slechtste Slogan van 2017. “Mensen lachen er nog steeds om. Als ze mij zien lopen, roepen ze wel eens de slogan”, zegt Ligthart. “Ze noemen het wel de ‘slechtste’ slogan, maar ik vind hem helemaal niet slecht. Ik denk juist dat mensen wel van een beetje schuin houden.”

Jan de Cock denkt hier hetzelfde over: “Ik heb het nooit als een ‘slechte’ prijs ervaren. Ik ben trots dat we de prijs hebben gewonnen.”

Slechtste Slogan van 2018

Wie de Slechtste Slogan van 2018 heeft, is nog niet bekend. Tot 13 december 2018 kun je stemmen en je mag maximaal drie slogans selecteren. Op vrijdag 14 december wordt de winnaar bekend.

LEES OOK: Wat wordt de slechtste slogan van het jaar?