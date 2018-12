'Anders had ik niet naar Milaan hoeven te komen', vriendengroep uit Nuenen rekent op drie punten PSV

MILAAN - Ruim 1100 supporters zijn PSV achterna gereisd naar Milaan voor de laatste groepswedstrijd in de Champions League. Er staat voor de Eindhovenaren niets meer op het spel, maar dat weerhield een groep vrienden uit Nuenen er niet van om maandagavond om elf uur met een busje af te reizen naar de Italiaanse modestad.

“Dit laat wel zien dat we trouwe supporters zijn”, zegt een van de vijf mannen uit Nuenen, die daarmee doelt op de uitzichtloze situatie van de ploeg van Mark van Bommel in de Champions League. “De supporters zijn er altijd. Bij winst, maar ook als het wat minder gaat.” Tegenstander Internazionale is nog volop in de race voor een plek bij de laatste zestien van Europa, maar dan moet de ploeg van Luciano Spalleti wel winnen van PSV.

De vrienden uit Nuenen verwachten dat Inter niet gaat winnen van ‘hun’ PSV. “Het is voor mij de eerste keer dat ik naar een Europese uitwedstrijd ga”, zegt een andere fan uit de ‘Nuenen-groep’ . “Ik denk dat PSV met 3-1 gaat winnen en zo het PSV-legioen nog wat gaan bieden.” Hij krijgt bijval van iemand anders uit de vriendengroep. “Natuurlijk gaat Eindhoven met drie punten naar huis, anders was ik niet naar Milaan gekomen.”

Bijzonder

Ook Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, vindt het 'bijzonder om te zien' dat er 1100 supporters zijn afgereisd naar Milaan. "De supporters komen met busjes, auto's of per vliegtuig. Allemaal om hun club te steunen. Het laat zien dat de club leeft en daar kunnen we trots op zijn."

Timmermans is ook trots op het feit dat de supporters in de voorgaande uitwedstrijden telkens hebben getoond zich goed te kunnen gedragen. "Dat mag ook wel eens gezegd worden", zegt Timmermans. "Dit is voor ons ook weer een manier om ons als supporters in Europa te presenteren. De fans hebben steeds op een nette manier een biertje gedronken en over het algeheel gezien is dat goed gegaan."