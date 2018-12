Organisatie galafeest Breda moet het ontgelden: 'Triest voor iedereen met een kaartje'

BREDA - Een gebrekkige organisatie en een overschot aan feestvierders met een toegangskaartje zorgden maandagavond voor de puinhoop rondom het Scholieren Gala Breda in de Graanbeurs. Dat is de stellige overtuiging van ooggetuige Flint Smeulders. Het feest werd door burgemeester Depla nog voor middernacht beëindigd.

“Het feest begon 's avonds om halfnegen en je moest voor tien uur binnen zijn”, aldus de 17-jarige Smeulders uit Terheijden. “Dat is natuurlijk heel erg vroeg en dus blijven veel mensen zo lang mogelijk thuis om in te drinken. Dat snappen ze zelf ook wel.”

'Meisje flauwgevallen'

“Toen wij aankwamen, hadden we meteen het idee dat er veel te veel kaartjes waren verkocht. Er stonden súperveel mensen in de rij. Toen ze achterin gingen duwen en trekken, viel er zo’n twintig man op de grond. Ik zag een meisje flauwvallen dat geen kant meer op kon en ik werd zelf nog op m’n rug gekotst.”

“Zelf kwamen we rond kwart over tien de Graanbeurs binnen. Daar was het wel druk, maar verder prima, omdat ze verder niemand meer binnen lieten. Rond twaalf uur ging de muziek uit en moesten we eruit. Dat vind ik echt heel triest, want de honderden mensen die nog buiten stonden, hebben wel 20 euro betaald voor een kaartje.”

“Dit feest had zó veel beter georganiseerd moeten worden”, vervolgt de 17-jarige scholier. “Ik was vorig jaar ook bij het gala in Kerkplein en daar was alles perfect geregeld. Wie bedenkt ook om de deuren om tien uur dicht te doen? Ik ben oprecht benieuwd naar hoe de organisatie dit gaat goedmaken.”

De organisatie heeft nog niet gereageerd op de gebeurtenissen van maandag.

