'Duwen voor je leven', ontspoord galafeest Breda maakt diepe indruk op bezoekers

"Je kon bijna geen adem meer halen, zo druk was het, vertelt de 16-jarige Ruwen Martens. Vooral bij de ingang van discotheek de Graanbeurs ontstond volgens haar veel geduw en getrek. "Er was complete chaos. Het was heel slecht georganiseerd."

‘Duwen voor je leven’

“Je stond zo dicht op elkaar als je wilde dansen. Ik ben tienduizend keer geduwd”, vertelt Davide Da Silva de Oliveira. “Het ging echt nergens over.” Naast hem staat Thom Janssen (16) uit Breda. Hij vult aan: “Mensen werden geplet. Ze hielden het niet in de hand. Het was duwen voor je leven.”

Volgens de politie wilden te veel bezoekers tegelijk naar binnen bij de discotheek aan de Reigerstraat. Hierdoor ontstond geduw en getrek. Twee mensen raakten onwel. Ook zouden enkele mensen zijn 'ondergekotst', zo laten ouders weten.



Vreselijk

Op gezag van de burgemeester maakte de politie vroegtijdig een eind aan het feest. “Ik ben enorm geschrokken, aldus burgemeester Paul Depla. Hij zegt dat hij niet anders kon dan ingrijpen. "Het had vreselijk mis kunnen gaan. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als daar echt paniek uitbreekt. Ook werd alcohol gedronken, terwijl het een feest was met kinderen."



Depla stelt sowieso vraagtekens bij het feest, of het nu misging of niet. “Een schoolfeest tot midden in de nacht vind ik niet kunnen. Die kinderen moeten de volgende dag weer naar school.”

De stichting Scholieren Gala Breda (SGB) was niet bereikbaar voor commentaar. De Graanbeurs wil pas na het gesprek met de burgemeester reageren op het nieuws. Wanneer dat gesprek is, is nog niet duidelijk.





Ook ambulances kwamen naar de Graanbeurs waar het Scholieren Gala Breda werd gehouden. (Foto: GinoPress)





Veel politie op de been bij de Graanbeurs in Breda. (Foto: GinoPress)