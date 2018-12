Gewelddadige overval Bladel: Brabantse 'bankmol' voor de rechter

'S-HERTOGENBOSCH - Voor de rechtbank in Den Bosch is de rechtszaak begonnen tegen drie mannen die een oudere dame zouden hebben overvallen, vorig najaar in Bladel. Het bijzondere is dat ze hulp kregen van een medewerker van de Rabobank, die de rovers tipte over een grote smak geld in haar huis.

De drie verdachten staan voor de rechter deze woensdag. Een vierde man -Soufian- was ook verdachte maar hij overleed na de val van een flat, begin dit jaar in Breda.

Midden in de nacht, vreemde mannen in de slaapkamer

De zaak draait om de gewelddadige woningoverval op donderdag 7 september 2017. In seniorencomplex Kempenland, aan de Rondweg in Bladel lag het slachtoffer (78) rustig te slapen. Rond drie uur zwaaide ineens haar slaapkamerdeur open en liepen twee in het zwart geklede mannen naar binnen.

Het 78-jarige slachtoffer werd in haar gezicht geschenen met een zaklamp. Ze verzette zich. Ze schreeuwde maar niemand hoorde haar.

Slachtoffer toegetakeld

De mannen sloegen de vrouw een breuk in haar kaak. Ze liep hersenletsel op, bloeduitstortingen en blauwe plekken. De rechter toonde de twee verdachten in de zaal een foto van de vrouw waarop te zien was dat ze zwaar was toegetakeld.

Uit politieonderzoek werd al snel duidelijk dat de daders uit waren op haar geld. Op 28 juni 2017 had het slachtoffer 79.000 euro van haar eigen rekening besteld bij de Rabobank. Kort daarna had ze het opgehaald en in haar handtas meegenomen. Haar zoon kreeg 30.000 en de rest nam ze zelf mee.

'Bankmollen' had Bladelse in beeld

De politie ontdekte ook dat kort na de bestelling haar gegevens waren geraadpleegd door twee medewerkers van de Rabobank. Mehmetan E. (23) uit Eindhoven en Lorenzo J. uit Breda.

Deze twee mannen kwamen bij de recherche in beeld omdat ze mogelijk ook informatie hadden gelekt over grote geldopnames bij de Rabo-filialen in Venlo (155.000 euro), Roosendaal (21.000 euro) en Zundert (50.000 euro). Bij die Zundertse vestiging had de politie in de zomer van 2017 een val gezet en een groep verdachten opgepakt.

'Ik zocht bekende Nederlanders'

De inmiddels ontslagen Rabobank medewerker Mehmetan E. ontkende tegenover de rechters woensdag dat hij de naam van het Bladelse slachtoffer opzocht in de computer van de Rabobank en doorspeelde aan verdachte Nabil D.. "Ik heb aangegeven bij de politie dat ik bekende Nederlanders heb opgezocht." De rechter noemde wat namen van klanten, maar daar zaten geen bekende Nederlanders tussen.

Het OM verdenkt deze 'bankmol' alleen van het lekken van de info over de Bladelse klant. In de andere zaken is er te weinig bewijs gevonden.

Het opmerkelijke is dat het slachtoffer in Bladel pas twee maanden later bezocht werd werd en dat er geen buit was. De officier van justitie heeft het vermoeden dat ze haar op de dag dat ze haar geld afhaalde (op 8 juli) 'simpelweg hebben misgelopen'

In de aanklacht staat dat de drie mannen verdacht worden van diefstal met braak en poging diefstal.

Overval 'op die ouwe oma'

De overval zelf zou zijn uitgevoerd door de Bredanaars Nabil D. (25) en Rashid K. (33) alias 'Boubouche' en de inmiddels overleden Soufian Z. (25).

Het bewijs bestaat onder meer uit een afgeluisterd telefoongesprek waarin de broer van Soufian zegt: "Nabil heeft wel die torie gedaan, op die ouwe oma." Torie is straattaal voor een misdrijf.

'OV-tje zetten'

In een ander afgeluisterd gesprek is de stem herkend van Nabil die zegt dat hij een 'ov-tje wil zetten.' Op de vraag van een van de rechters wat dat nou weer is, antwoordde Nabil met: 'openbaar vervoer'. De rechter suggereerde dat dat een overval betekent.

Een deel van de gesprekken is opgenomen in een auto waarin Nabil vaak zat. De recherche had afluisterapparatuur verstopt in drie auto's waarin verdachten reden.

Uit de gesprekken komt ook het beeld naar voren dat deze Nabil vaker probeerde om met andere bankmedewerkers in contact te komen. Zo wordt er ene 'Dennis' genoemd.

Nabil had volgens de officier twaalf mobieltjes en ook nog zeven losse simkaarten.

Vooral technisch bewijs

Nabil D. zei dat hij het 'verschrikkelijk' vindt wat er is gebeurd maar dat hij er niks mee te maken heeft. Op een achtergelaten Jumbo-tas vond de politie vingerafdrukken van Soufian Z. Nabil gaf toe dat Soufian een vriend was van hem. Bovendien zijn de telefoons van Nabil en Rashid gespot, tijdens een nachtelijk bezoek in juli 2017. Volgens het OM deden de mannen toen 'voorverkenningen'. Hun mobieltjes zijn ook gespot op de dag dat het slachtoffer het geld ophaalde.

"De Rabobende, zegt dat u iets?" vroeg een van de rechters aan Nabil. "Daarover heb ik gelezen", zei hij. "Ik ben nooit in Bladel geweest."

Op dit moment bespreken de rechters de gebeurtenissen met de verdachten. Later vandaag volgen de strafeisen en pleidooien.

Nog meer verdachten, link met de Rabobende

De overval in Bladel was nadat de vermoedelijke kern van de Rabobende was opgerold. Die groep zou te maken hebben met de overvallen in onder meer Roosendaal, Zundert en Venlo. Hun proces loopt nog bij de rechtbank in Roermond. Het zijn andere verdachten, vooral mannen uit Breda.

Een van hen is een een oom van Nabil die vandaag voor de rechter staat. Nabil blijkt ook een andere Bredase verdachte te kennen in deze zaken.

