Ronald werd met de dood bedreigd door een garagehouder: 'Ik maak je af!'

Ronald liet het er niet bij zitten. De nieuwe eigenaar van de 13 jaar oude Renault schreef ruim 30 negatieve reacties op de site van de autohandelaar. Dat beviel de garagehouder niet. Hij belde op een avond met Ronald en bedreigde hem met de dood. In verband met die bedreigingen wil Ronald niet herkenbaar in beeld.

Ronald neemt de bedreiging serieus. Hij heeft aangifte gedaan tegen "jouw eerste auto.nl" en het fragment van de bedreiging ingeleverd op het bureau. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de bedreiging.

Opgelicht

Het bedrijf waar Ronald zijn tweedehandsauto kocht wordt ook verdacht van oplichting. In het consumentenprogramma Opgelicht deden de afgelopen week verschillende mensen hun verhaal over "bestedealvooruwauto.nl" en Your Next Car". Via een inkoopsite voor auto's werd een redelijke prijs beloofd voor hun tweedehands auto, maar eenmaal in het garagebedrijf werd veel minder geboden. Bovendien moesten de slachtoffers een boete betalen als ze hun auto niet aan het bedrijf verkochten. Er was namelijk een deal aangegaan na een telefonische bevestiging van het bod en het ontvangen van een bevestigingsmail. Dat staat in de algemene voorwaarde van het bedrijf. In die mail wordt melding gemaakt van annuleringskosten van 15% van het afgesproken bedrag, exclusief BTW en met een minimum van 350 euro.

De kapotte auto staat nu voor de deur van Ronald, de lekkage is nog steeds niet opgelost. De reparatie zou volgens een automonteur die hij heeft geraadpleegd zo'n 1200 euro kosten. Ondanks de doodsbedreiging en de slechte service hoopt Ronald nog steeds dat het bedrijf alle problemen oplost.