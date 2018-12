Het houdt maar niet op: weer AED's gestolen, deze keer is Zundert het doelwit

ZUNDERT - Na Breda en Rucphen en ondanks de aanhouding van een verdachte, zijn de afgelopen dagen in de gemeente Zundert drie AED's gestolen. Dit laat de voorzitter van de EHBO vereniging, tevens bestuurslid van de Stichting Zundert Hartveilig, Jan Koetsenruijter weten.

AED apparaten (Automatische Externe Defibrillator) kunnen levensreddend zijn. En vergroten op z'n minst de overlevingskansen bij een plotselinge hartstilstand. Dus stelt Koetsenruijter in zijn persbericht dat 'de diefstal van de AED's mensenlevens in de gemeente Zundert in gevaar brengt'. Eerder werden al AED's gestolen in de gemeente Breda en de gemeente Rucphen.

Lucratieve handel

De opluchting om de aanhouding van een 71-jarige Belg die op 7 december op het punt stond gestolen AED's te verkopen, is dus van korte duur. Ook is de hoop dat met de arrestatie van de Belg alle diefstallen zijn opgelost, de bodem in geslagen. Het is blijkbaar een lucratieve handel, wat gezien de prijzen die voor AED's worden betaald - er zijn er van bijna 2.500 euro- niet vreemd is.