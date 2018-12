Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onveilige Stint niet meer terug op de weg, terugkeer alleen mogelijk na aanpassingen De presentatie van het TNO-onderzoek naar de Stint in Den Haag (foto: NOS).

DEN HAAG - De Stint in de huidige vorm is te onveilig en mag daarom zeker de komende maanden de weg niet meer op. Dit is de voornaamste consequentie uit een onderzoek van TNO naar deze elektrische bolderkar. Het rapport dat het onafhankelijke onderzoeksinstituut had opgesteld, is deze ochtend gepresenteerd. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur schakelde TNO in na het ongeluk op 20 september met een Stint in Oss waarbij vier kinderen omkwamen. Het voertuig botste tegen een trein.

Geschreven door Hans Janssen

De eerste spreker tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten maakte van de gelegenheid gebruik om zijn medeleven te betuigen aan het adres van de nabestaanden.



'Veiligheid in het geding'

'Het veiligheidsniveau van de Stint is volgens TNO ontoereikend voor personenvervoer', zo staat in het rapport. Gebruik ervan brengt risico's met zich mee voor de veiligheid van de bestuurder en de passagiers. Van Nieuwenhuizen heeft hierop besloten dat het voertuig in de huidige vorm niet mag terugkeren op de weg. Eerst moeten hiervoor nieuwe eisen worden geformuleerd en die worden eind februari verwacht.



De minister maakte ook bekend dat ze op korte termijn gaat overleggen met de kinderopvangbranche en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Hierbij zal onder meer worden gesproken over veilige routes tussen scholen en plekken waar kinderen worden opgevangen. Ook de verhoging van de leeftijd van de bestuurder naar minimaal achttien jaar en een verplichte rijvaardigheidstraining zullen dan aan de orde komen.





Voornaamste pijnpunten

Problemen met de rem. Problemen met de lengte van de remweg en een onbeheersbare versnelling die optreedt als de nuldraad van de gashendel losraakt. Dit zijn de voornaamste pijnpunten die TNO aan het licht heeft gebracht. De nuldraad is een elektriciteitsdraad die zorgt voor de afvoer van stroom van elektrische apparaten. Volgens het onderzoeksinstituut zijn er een fors aantal aanpassingen nodig, waaronder een 'goede rem', elektrische aanpassingen en een stabiele(re) zitting voor de chauffeur. Een eventuele nieuwe Stint zal opnieuw gekeurd moeten worden voordat deze op de weg wordt toegelaten, zo stelt het TNO ook.



Uit een eerste onderzoek bleek al dat de kar ‘potentiële veiligheidsrisico's’ kende. Hierop haalde de minister de elektrische bolderkar van de weg. Vooral kinderdagverblijven werden door de maatregel getroffen. Ook een kinderopvang in Oss gebruikte de Stint om kinderen te halen en te brengen.

Toezicht ontbrak

De Stint wordt vanaf 2011 op de weg toegelaten. Sinds de introductie ontbrak elke vorm van toezicht. Er wordt nu opnieuw gekeken naar de regels voor toelating en toezicht van dit soort bijzondere voertuigen. De minister zei eerder in de Tweede Kamer dat ze het zeer wel mogelijk acht dat de Stint - indien het voertuig helemaal veilig is - terugkeert op de openbare weg. Ondertussen lopen er nog diverse onderzoeken. De recherche is hiermee vermoedelijk nog maanden bezig, zo werd woensdag bekend. Hierbij wordt samen gewerkt met het Openbaar Ministerie en de politie. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en Prorail zijn bezig met een onderzoek. Lees ook onze themapagina over het spoordrama in Oss.