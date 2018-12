Deel dit artikel:













Juf Daisy uit Helmond is misschien wel de beste juf ter wereld: 'Een enorme eer!' Juf Daisy werd in 2016 ook al verkozen tot beste leraar van Nederland.

HELMOND - Ze was al de beste juf van Nederland en nu is juf Daisy Mertens van basisschool De Vuurvogel in Helmond ook in de race voor beste leraar van de wereld. Donderdag werd bekend dat ze genomineerd is voor de prestigieuze Global Teacher Prize. “Dit is echt een enorme eer!”

Geschreven door Saskia Nelissen

Voor de Global Teacher Prize, de prijs voor de beste leerkracht ter wereld, zijn uit 10.000 aanmeldingen vijftig juffen en meesters geselecteerd. Die leraren komen uit 39 verschillende landen. LEES OOK: 'Mooiste moment ooit', beste juf van Nederland gehuldigd door haar kinderen 'Een enorme eer'

“Ik voelde me al vereerd toen ik in 2016 gekozen werd tot beste leraar van Nederland”, vertelt juf Daisy in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. “Maar dit is echt ongelooflijk. Sowieso vind ik het een eer om elke dag met kinderen te mogen werken.” Onderwijs

De jury heeft Mertens niet voor niets genomineerd voor de titel. “Ze kijken bijvoorbeeld of je werkt met vernieuwende vormen van onderwijs. En naar je persoonlijke verhaal”, aldus de juf. Zo schrijft de Varkey Foundation, de uitreiker van de prijs, op de site over juf Daisy dat ze opgroeide in een eenoudergezin en dat school vroeger een veilige haven voor haar was. Nu ze zelf juf is stimuleert ze elk kind om hun eigen leerproces te plannen, op welk niveau dan ook. 1 miljoen dollar

“Er zijn nu 50 leerkrachten genomineerd voor de prijs”, zegt Daisy. “Vanochtend zag ik de lijst op internet. Het zijn juffen en meesters van over de hele wereld: uit Malawi, Colombia, Australië. Een eer om in dit rijtje te staan." In februari wordt de top 10 bekend gemaakt. “En daarna wordt het pas echt spannend. Op 24 maart wordt de beste leraar ter wereld bekend gemaakt door de jury. De prijs? 1 miljoen dollar!”