Man met steekwonden in Breda was verward, geen sprake van misdrijf Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties

BREDA - De gewonde man die woensdagavond werd gevonden in de Meidoornstraat in Breda, heeft vermoedelijk zichzelf iets aangedaan. Volgens de politie was de man verward en zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf.

Geschreven door Robert te Veele

Het slachtoffer werd gevonden op een bankje in de wijk Tuinzigt. De man was nog aanspreekbaar en is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Buurtonderzoek

Tegen de gewaarschuwde hulpverleners vertelde de man dat hij was neergestoken. Daarop zetten de politie de omgeving af en begon een buurtonderzoek.