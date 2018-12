Grote opruiming! Koffiekopjes en briefpapier met gemeentelogo's zijn na herindeling onbruikbaar

AALBURG - De ambtenaren van de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn druk aan het inpakken. Nog een kleine week en dan gaan de deuren van de drie gemeentehuizen definitief op slot. Daarna zijn de kop-en-schotels, het briefpapier, de pennen, de muismatten en relatiegeschenken van de drie oude gemeenten niet meer bruikbaar.

In de kantine van de gemeente Aalburg staan er nog honderden: kop-en-schotels met daarop het logo van de gemeente Aalburg. Straks onbruikbaar in de nieuwe gemeente Altena. “Ze zullen niet direct verdwijnen omdat er nog geen nieuwe kop-en-schotels zijn, maar op termijn verdwijnen ze wel”, vertelt de bode van het Aalburgse gemeentehuis.

Waxinelichtjes

Elders in het Aalburgse gemeentehuis hebben ze nog veel meer prullaria met het logo van de gemeente Aalburg: kasten vol laat Natascha Ippel zien. “Flessen wijn, zaklampjes, muismatten. pennen en zelfs waxinelichtjes met daarop foto’s uit de gemeente Aalburg. Veel hebben we al weggegeven en dat zal met wat resteert ook nog wel gaan gebeuren.”

Souvenirs

De bijna voormalig wethouder Cees Schreuders is ook aan het ruimen, maar heeft wel een souvenir weten te bemachtigen, “Ik heb van de bode een vlag gekregen van de gemeente Aalburg, die zal ik regelmatig in de mast hijsen bij mijn huis.”

Door het hele gemeentehuis zijn verzamelpunten voor oud papier en andere zaken. De vertrouwelijke stukken die niet meer nodig zijn gaan de shredder in. Als volgende week ook het gemeentehuis van Aalburg op slot gaat, volgt er nog één controle: “Kamertje voor kamertje gaan we controleren. Kasten, laden alles word gecheckt. Als er nog iets is achtergebleven zal het worden afgevoerd”, aldus de bode van het gemeentehuis. Aalburg is einde verhaal.