Een Prinses Carnaval? In Tilburg kan het straks

TILBURG - Het carnaval in Tilburg is nu nog een mannenbolwerk, maar daar lijkt verandering in te komen. De Carnavalsstichting Tilburg (CST) heeft besloten dat vrouwen de ruimte krijgen, ook op het podium. De huidige obstakels worden weggewerkt. Tot blijdschap van drie Tilburgse raadsleden, die hier een jaar geleden toe opriepen.

"Ik ben hier heel blij mee", vertelt Nathalie Nijs. Zij is een van de vrouwen die zich vorig jaar inzetten voor deze verandering. "De oude statuten, die lang geleden zijn opgesteld, waren ronduit discriminerend. Het is dus goed dat dit is opgepakt. Er stond onder meer in de statuten dat de Prins en zijn gevolg - de adjudanten en de Raad van Elf- louter uit mannen moeten bestaan. Dat stond er spe-ci-fiek in! Dat is iets wat anno 2018 bizar is. Het verbaasde ons dat dit niet was gewijzigd, terwijl er vorig jaar nog dingen in het statuut waren aangepast."

'Ik denk dat het nog wel even gaat duren'

De komst van een Prinses Carnaval lijkt door deze beslissing van de Carnavalsstichting Tilburg een stap dichterbij gekomen. "Maar ik denk dat het nog wel even gaat duren voordat er een echte cultuurverandering plaatsvindt", benadrukt Nijs.

"Hoe de Raad van van Elf en de Prins worden benoemd is top secret. De eerste man moet opstaan die een vrouw gaat voordragen. We weten uit de geschiedenis van vrouwenemancipatie dat dit niet altijd even gemakkelijk gebeurt. Ik denk dat dit ook nu niet makkelijk zal zijn."

Voedingsbodem

Ze hoopt dat de carnavalsstichting, het bestuur en de commissies hun best gaan doen om meer vrouwen aan te trekken. "We hopen - en daar gaan we natuurlijk ook op letten - dat dit leidt tot een voedingsbodem waardoor vrouwen straks ook in aanmerking komen voor protocollaire functies."

