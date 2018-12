'Wilde heel graag Phil Taylor verslaan', Van Gerwen voelt nog steeds pijn van mislopen WK-finale

"Als ik er zo op terugkijk, had ik wel heel graag Phil Taylor in de finale willen verslaan. Daar was ik heel erg op gefocust", zo zegt Van Gerwen nu. Maar zover kwam het dus niet, aangezien WK-debutant Rob Cross tijdens een zinderende halve finale uiteindelijk de sterkste was. "Ik had in mijn verste dromen niet zien aankomen dat ik van Rob Cross zou verliezen, vooral niet over zo'n lang spelformaat. Dat deed veel pijn. En dat ik dan vijf wedstrijdpijlen mis... Daar snap ik nog steeds geen ene reet van."

BEKIJK OOK: Michael van Gerwen heeft één doel: opnieuw wereldkampioen darts worden [INTERVIEW]

Het verlies in de halve finale tegen Rob Cross doet nog steeds pijn bij Van Gerwen. "Dat was misschien wel de meest pijnlijke nederlaag van het jaar", zegt Van Gerwen. "Op een WK verliezen is altijd zuur. Daarom is het de meest pijnlijke. Ik moet zorgen dat ik dat dit jaar niet doe. Het WK staat nu weer voor de deur en daar moet ik me op voorbereiden."

Phil Taylor

Rob Cross was dus degene die mocht aantreden tegen de aftredende Phil Taylor en uiteindelijk ook verrassend wereldkampioen werd. Van Gerwen heeft Taylor sinds dat WK ook niet meer gesproken. "Het is niet dat we geen vrienden zijn, we spraken elkaar wel eens. Maar er is de laatste maanden wel het een ander gezegd en geschreven over ons, ook door zijn gedrag natuurlijk." Hij kan er nu nog steeds om lachen. Vooral de spraakmakende momenten op het podium. "Ik heb hem een keer een 'lul' genoemd tijdens de wedstrijd en hij heeft mij een duw gegeven. Maar dat kan gebeuren, zeker tijdens die spannende momenten."

Michael van Gerwen gooit vanavond zijn eerste partij tegen Alan Tabern Dit is wat je moet weten over de tegenstander van Van Gerwen.

LEES OOK: Van Gerwen over reacties op 'arrogante houding': 'Kritiek hoort erbij met zo'n staat van dienst'