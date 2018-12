Wilhelmus gaat niet vervelen voor Kromowidjojo: tweede gouden medaille op WK

HANGZHOU - "Nu sta ik weer op het hoogste podium en hoor ik weer het Wilhelmus." Ranomi Kromowidjojo kan haar geluk niet op. De 28-jarige Eindhovense heeft haar tweede gouden medaille te pakken bij de wereldkampioenschappen kortebaan in het Chinese Hangzhou. 'Kromo' was de beste op de 50 meter vlinderslag. Met haar tijd van 24,47 seconden verbeterde ze bovendien haar Nederlands record.

Uitstekende vorm

'Kromo' had vorige maand het record in Tokio nog tot 24,51 seconden aangescherpt. De geboren Groningse steekt in een bloedvorm. Ze begon op de 50 meter vlinderslag als favoriete, omdat concurrenten als Jeanette Ottesen (Den) en Sarah Sjöström (Zwe) afwezig waren. De pupil van coach Marcel Wouda kwam met haar winnende tijd amper een tiende van een seconde boven het wereldrecord uit van de Zweedse Therese Alshammar.



"Ik was sneller dan ooit en dat wereldrecord zat wel in mijn hoofd ja. "Ik dacht: ik moet mijn eigen race zwemmen en keihard beuken, dan zie ik wel wat eruit komt", aldus Kromowidjojo bij de NOS. Ze had donderdag in het 25-meterbad al de 100 meter vrije slag gewonnen. Ze staat nu op zes medailles, evenveel als landgenote Femke Heemskerk. Beiden pakten twee individuele prijzen en ze maakten viermaal deel uit van een estafetteteam, dat zilver en brons won. De Nederlandse afvaardiging in het 25-meterbad in China heeft deze week reeds acht medailles behaald, waaronder dus de twee gouden plakken voor Kromowidjojo.

LEES OOK: Ranomi Kromowidjojo grijpt WK-goud op 100 meter vrije slag