Hond die werd vastgebonden aan een lantaarnpaal in Tilburg, terug naar zijn baasje

De gedumpte hond in Tilburg (Foto: Lowie Boer)

TILBURG - Dieren Opvang Centrum Tilburg (DOC-T) heeft de hond die zondag aan een lantaarnpaal werd vastgebonden, teruggegeven aan de eigenaar. De hond werd door een jongen achtergelaten in Tilburg, maar dit was niet de eigenaar.

Door privéomstandigheden kan de dierenopvang niet meer informatie geven over de eigenaar van de hond en waarom deze in Tilburg werd achtergelaten. De eigenaar woont niet in Brabant.

Iedereen bekommerde zich zondag over de achtergelaten hond. Er waren zelfs mensen die de hond wilde adopteren.