Gasmeters lekken: Enexis gaat er 50.000 uit voorzorg vervangen Archieffoto

DEN BOSCH - Enexis Netbeheer gaat uit voorzorg vijftigduizend gasmeters vervangen. Dit is besloten nadat bij enkele meters een klein gaslek was ontdekt. De netwerkbeheerder in Den Bosch stelt dat er geen acuut veiligheidsrisico is. De tot nu gevonden lekken zijn zo klein dat ze niet of nauwelijks waarneembaar zijn.

Geschreven door Hans Janssen

Het gaat om gasmeters van fabrikant Itron die afkomstig zijn van een nieuwe productielijn. Vorige week werd al een kleine partij vervangen. Na verder kwaliteitsonderzoek kon de fabrikant onvoldoende aantonen dat andere meters uit dezelfde productielijn veilig blijven, aldus Enexis. Brief met toelichting

Alle klanten die het betreft, ontvangen binnen enkele werkdagen een brief waarin de vervanging wordt toegelicht. Enexis zal contact opnemen om een afspraak te maken. Klanten kunnen ook zelf via de website controleren of hun gasmeter vervangen moet worden. De netweerbeheerder uit Den Bosch heeft 2,3 miljoen gasklanten, onder meer in Brabant.