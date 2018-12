Blote billen en geweren: Ronnie Flex en Famke Louise schitteren in... Oosteind

"Ik was heel verrast. Gewoon hier in Oosteind, of all places", lacht Jon van der Avoird, van het tuincentrum. “We vonden het wel heel spannend, want ze maken redelijk excentrieke video’s.”

Vorige week woensdag belde manager Ali B. naar het tuincentrum. Een paar dagen later stond een filmploeg van een man of vijftig in de winkel. Hoe ze bij Oosteind uitkwamen? “Ali heeft een jaar of drie geleden opnames gehad voor The Voice of Holland. Hij heeft onze kerstshow onthouden.”

Heftig

“De clip is wel heel heftig”, vindt Jon. In de video is zangeres Famke Louise in een pikant setje te zien. Ook wordt de Kerstman onder schot gehouden en overvallen. Ook het ‘voedselgevecht’ zorgde voor een hoop rommel in de winkel. “Dat hadden we liever anders gezien.”

Bekijk de videoclip en lees verder.

Sexy

De clipopname bleef alles behalve geheim. Het castingbureau ging via Facebook op zoek naar 'een sexy dame'. Daar kwamen donderdag en vrijdag zo veel reacties op binnen dat deze later offline werd gehaald. Even was het tuincentrum bang voor een stormloop aan fans, op de dag van opname. De clip werd daarom na sluitingstijd opgenomen. "Uiteindelijk kwam er helemaal niemand."

Ondanks 'alle heftigheid', is het tuincentrum blij met de clip. “Het is zeker een eer. Ook was het gewoon heel leuk om dit eens mee te maken.” Of de deur nu openstaat voor de Nederlandse rapscene? “Voorlopig even niet. Doe maar een volkszanger”, lacht hij.

De clipopname. (foto: Jon van der Avoird).





In de clip is een voedselgevecht te zien. (foto: Jon van der Avoird).