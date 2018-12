Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verdachte opgepakt voor steekpartij in Oss waarbij twee gewonden vielen Foto: Chales Mallo

OSS - Een 20-jarige man uit Oss is zaterdagochtend aangehouden omdat hij betrokken was bij een steekpartij op 16 november in zijn woonplaats. De man was al in beeld bij de politie en had zich op verzoek op het bureau gemeld. Hij zit in de cel voor nader onderzoek.

Geschreven door Corné Verschuren

De steekpartij gebeurde in de omgeving van het Cruyff Court in de Leeuwerikstraat. Daarbij raakten twee mannen (27 en 29 jaar) uit Oss gewond. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten na behandeling weer naar huis. LEES OOK: Steekpartij Oss: 27-jarige man raakt gewond, dader gevlucht De politie hoopt dat er met de aanhouding van de 20-jarige man meer duidelijkheid komt in de aanleiding voor de steekpartij. Veiligheidsrisicogebied

Begin december wees burgemeester Wobine Buijs de Osse Schadewijk aan als veiligheidsrisicogebied. De steekpartij in de Leeuwerikstraat was een van de vele incidenten waarop de burgemeester haar beslissing had gebaseerd. De politie mag in het gebied tot 6 januari mensen staande houden en preventief fouilleren. Ook mogen auto’s en tassen doorzocht worden. LEES OOK: Zware politiecontrole na incidenten in Osse wijk: 'Met deze jongeren valt niet te praten'