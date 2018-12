Ranomi Kromowidjojo verovert zilver met estafetteteam tijdens WK zwemmen

HANGZHOU - Ranomi Kromowidjojo heeft met het Nederlands estafettezwemteam zondagochtend zilver gewonnen tijdens het WK kortebaan in het Chinese Hangzhou. Oranje legde de 4x50 meter vrije slag af in een tijd van een minuut en 34,55 seconden.

De Verenigde Staten won goud in een tijd van een minuut en 34,03 seconden. Het brons ging naar Australië.

Nederland verraste met de startvolgorde. Kromowidjojo en Femke Heemskerk maken normaal gesproken het karwei af, maar openden nu. Dat leverde halverwege een voorsprong op, maar Kim Busch en Valerie de Roon konden die niet vasthouden. In de series - met Maaike de Waard in de plaats van Kromowidjojo - had Nederland nog wel de snelste tijd gezwommen.

Vier keer zilver

Nederland veroverde vier jaar geleden in Doha nog goud op de 4x50 vrij.

In het Hangzhou werd er op vier estafette-onderdelen zilver veroverd: bij de vrouwen op de 4x50 en 4x100 vrij, bij de gemengde teams op de 4x50 vrij en de 4x50 wissel. De vrouwen veroverden ook nog brons op de 4x50 wissel.

Individueel succes

Kromowidjojo en Heemskerk gaan in de loop van de dag nog voor individueel succes op de 50 meter vrij. De zwemster van het Eindhovense PSV was tijdens de laatste twee WK's telkens de beste op het sprintnummer.