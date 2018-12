Deel dit artikel:













500 veldbedden ingezet op Eindhoven Airport voor gestrande reizigers Archieffoto van veldbedden. Foto: ANP

EINDHOVEN - Het Rode Kruis is met 500 veldbedden onderweg naar Eindhoven Airport. Vanwege de mist stijgen of landen er zondag geen vliegtuigen meer. Rond de 900 passagiers zijn gestrand. Het Rode Kruis laat weten dat de bedden uit Apeldoorn moeten komen. "We zijn altijd voorbereid op dit soort noodsituaties, we hebben ook vrijwilligers opgeroepen." Het Rode Kruis regelt alleen de noodbedden, eten en drinken wordt niet geregeld door de hulporganisatie. "Dat is aan de luchthaven."

Geschreven door Malini Witlox

Al het vliegverkeer in Eindhoven werd zondag stilgelegd vanwege de mist. Aan het einde van de middag wilde het vliegveld de terminal nog sluiten, nadat bekend werd dat er geen vluchten meer zouden gaan. Dat besluit werd teruggedraaid. "Veel hotels zitten echter ook vol. Het gaat vooral om internationale passagiers die hier geen familie en vrienden hebben en nog in de aankomst-of vertrekhal wachten", aldus een woordvoerder van het vliegveld. Een deel van de passagiers zal alsnog weg gaan, verwacht hij. "Er zijn natuurlijk altijd mensen die wel een alternatief kunnen zoeken, maar toch blijven hangen in de hoop dat er toch nog iets gaat vliegen. Aan 500 veldbedden hebben we wel genoeg, verwacht ik." LEES OOK: Alle vluchten van en naar Eindhoven Airport geannuleerd om mist, maandag mogelijk ook geen vluchten Vluchten van Transavia zijn zondag geannuleerd, RyanAir heeft een aantal vluchten vertraagd tot maandag. Of de geannuleerde vluchten maandag wel kunnen worden uitgevoerd, is nog niet zeker. Ook dan wordt mist verwacht.