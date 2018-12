'Legaliseren van xtc gaat het dodental en criminaliteit niet verminderen'

EINDHOVEN - Het legaliseren van xtc, wat burgemeester van Breda Depla graag wil, gaat de criminaliteit en het dodenaantal niet verminderen volgens verslavingszorg Novadic-Kentron. Alex van Dongen van Novadic-Kentron vindt dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de legalisatie van deze drug.

Als het aan GroenLinks-Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg ligt wordt xtc in Nederland gelegaliseerd. Burgemeester Depla uit Breda pleit ook voor legale xtc. De politieke partij wil met de legalisatie van de drug minder criminaliteit en ook minder doden door de partydrug. Volgens Van Dongen gaat dat niet gebeuren. “Grotendeels komt de pil uit het buitenland en als alleen xtc hier gelegaliseerd wordt, zal de drug nog steeds uit het buitenland kunnen komen.”

Vermindering dodenaantal

Ook het dodenaantal zal niet verlagen denkt van Dongen omdat de pillen al erg schoon zijn. “Het is een misverstand dat mensen doodgaan door vervuilde pillen. De pillen worden al heel erg goed gecontroleerd, maar sommige mensen zijn overgevoelig voor MDMA, wat in xtc zit, en overlijden daaraan. Als meer mensen xtc gaan gebruiken is het ook mogelijk dat meer mensen overgevoelig ervoor zijn, en overlijden.”

Bij legalisatie van de partydrug gaan meer mensen de drug misschien ook gebruiken. “Hoe groter de beschikbaarheid, hoe meer mensen het gaan doen. Je ziet dit ook bij alcohol- en tabaksgebruik. Het gevaar kan dan ook zijn dat mensen denken: het is legaal, dus niet schadelijk. Dat is dus niet het geval.”

Geen goede argumenten

Volgens Van Dongen is het goed dat de discussie wordt gevoerd over wel of niet legaliseren van xtc, maar nu is het nog onduidelijk hoe GroenLinks de drug wil gaan legaliseren. Op dit moment vindt Van Dongen de argumenten van GroenLinks niet goed om de drug te legaliseren.