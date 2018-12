Deel dit artikel:













Man (26) vast voor gewapende overval op tankstation in Den Bosch

DEN BOSCH - De gewapende overvaller die zaterdag een BP-tankstation aan de Sint Teunislaan in Den Bosch overviel is door de politie opgepakt. De overvaller werd waarschijnlijk geholpen door iemand die in een auto zat te wachten. Deze verdachte werd zaterdag al opgepakt.

Geschreven door Eva van der Weele

De politie kwam de 26-jarige man op het spoor door camerabeelden uit de winkel van het tankstation. De politie herkende de dader. De 34-jarige man, die waarschijnlijk de overvaller hielp en de auto bestuurde, werd zaterdag al opgepakt. De auto werd in beslag genomen. Beide verdachten zitten nog vast. LEES OOK: Gewapende overval op tankstation in Den Bosch, dader gaat er in auto vandoor Tijdens het onderzoek werd er ook een pistool bij het tankstation gevonden. Dit wordt verder onderzocht.