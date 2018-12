Boeren zien groot deel inkomen letterlijk verdampen na extreme droogte: ‘Een dramatisch jaar’

EINDHOVEN - De droogte van afgelopen jaar is voor veel boeren goed voelbaar in de portemonnee. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het gemiddelde bruto-inkomen van een boer daalde met zo’n 30.000 euro ten opzichte van vorig jaar. “Dit is dramatisch voor boeren”, aldus boerenorganisatie ZLTO.

Het gemiddelde bruto-inkomen van boeren en tuinders daalde van 71.000 euro vorig jaar naar 42.000 dit jaar. De extreme droogte afgelopen zomer was een grote boosdoener. Agrariërs zagen in 2018 dus letterlijk een deel van hun inkomen verdampen. Daarnaast kampen varkensboeren en melkveehouders met lagere prijzen.

Kosten stijgen, opbrengst niet

“Boeren zitten al bijna tien jaar in een neerwaartse trend”, vertelt ZLTO-voorzitter Hans Huijbers. “Al jaren stijgen kosten voor boeren. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de reparatie van een melkmachine. Maar hun opbrengsten stijgen nagenoeg niet.”

“Het gaat dus al langer de verkeerde kant op", gaat Huijbers verder. "Hier komt bovenop dat boeren dit jaar nog hogere kosten hadden door de droogte. Denk aan het extra beregenen van de gewassen tijdens de hittegolf. Dat kost geld. En ondanks die beregening konden bijvoorbeeld akkerbouwers veel minder uien oosten. Een dramatisch jaar dus.”

Kleinere veestapel

Volgens Huijbers hebben veehouders het helemaal zwaar te verduren. “Zij hebben het afgelopen jaar te maken gekregen met gedwongen krimp.” Nieuwe mestregels zorgden ervoor dat melkveehouders hun veestapel moesten verkleinen. “Tel daar de zeer gemiddelde melkprijzen en stijgende kosten bij op. Ja, dan is de pijn groot.”

In perspectief

Een bruto jaarinkomen van 42.000 euro lijkt veel geld. Maar de voorzitter van de ZLTO wil dit getal toch even in perspectief plaatsen. “Mensen vergeten dat bij dat inkomen ook een behoorlijk ondernemersrisico zit.”

“Ik heb het over het risico op arbeidsongeschiktheid, maar ook het risico dat je planten en dieren ziek worden en bijvoorbeeld een ‘weer-risico’ zoals extreme droogte. Daarbij: je moet geld reserveren voor de vervanging van je stallen of ander materiaal. En dit is het bruto inkomen hè. Enige nuancering is dus wel op z’n plek.”