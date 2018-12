Tassen vol cocaïne verstopt onder goederentrein: justitie eist zware celstraffen

BREDA - Bergen vol cocaïne die Brabant binnenstromen, we kregen er dit jaar volop mee te maken. Maar de vraag is altijd: wat gebeurt er met die duizenden kilo's met bestemming Brabant? Alles zelf opsnuiven kan niet, dus het moet wel voor de export zijn. Deze opvallende zaak vertelt misschien wat meer over de reis die de coke aflegt door Europa.

23 mei 2017. Het is een warme voorjaarsavond als bij station Lage Zwaluwe een Hyundai komt aanrijden met drie mannen erin. Eentje gaat op een bankje zitten, hij kijkt wat op zijn telefoon. Als er een goederentrein komt aanrijden vanaf industrieterrein Moerdijk, stappen de andere twee ook uit en nemen ze drie tassen mee. Bilal E. (29) klimt over een hek en loopt over het spoor. Hij kiest voor een wagon die onder de voetgangersbrug staat en verstopt de tassen daar ‘tussen de wielen, daar zitten gleufjes’.

Agenten kijken stiekem mee

Wat ze niet weten is dat het wemelt van de politieagenten rond het treinstation. De politie heeft al een tijdje de indruk dat er duistere dingen gebeuren rond het NS-station en heeft besloten te posten. Zelfs op het dak van de loopbrug zitten agenten verstopt. Als de mannen weg willen gaan grijpt de politie in. Bilal schrikt. “We zitten daar nietsvermoedend, opgelucht. De spanning was weg. Zie ik in een keer een politieman in het zwart gekleed met getrokken pistool op ons af komen!”

Bilal geeft gas en probeert te vluchten, maar hij ramt een verkeersbord. Een politiewagen tikt ze aan en ze staan stil. “Voor ik het wist zat ik in het busje.”

Tassen met coke

Als de politie onder de trein gaat kijken vinden ze drie tassen met cocaïne: 24,2 kilo. Straatwaarde minimaal 1,2 miljoen euro. Er zit ook een ‘tracker’ bij. Dat is een baken om te zien waar de trein is. De politie vindt ook 5000 euro bij de mannen. In de middenconsole van de auto zit ruim 18.000 euro verstopt.

Bij de politie zwijgen de mannen. Op de rechtszaak dinsdag praten ze voluit. Ze waren daar inderdaad, het verhaal klopt, zeggen ze. Maar ze wisten niet wat er in de tassen zat. “Absoluut niet”, zegt Bilal. En die tracker daar weten ze ook niks van. “Die zat er al?”

'Koen' zat er achter

De opdrachtgever? “Die hebben we ontmoet in een café in Breda, hij noemde zich Koen”, zei een van de verdachten. “Hij deed ons een aanbod om wat centjes bij te verdienen: 5000 euro. Hij zei dat we geld vervoerden, ‘een redelijke grote som geld’. Ze vonden het ‘makkelijk en simpel. ‘Best naïef’ erkende een van hen.

Koen gaf de mannen in hun woonplaats Bergen op Zoom ook een auto. Toen hij de verdachten op pad stuurde zou hij uit de tassen 5000 euro hebben gepakt, wat de mannen de indruk gaf dat er ook echt geld in zat, vertelden ze. De opdrachtgever vertrouwden ze. Deze Koen vertelde ze dat ze een berichtje zouden krijgen als de trein aan kwam.

De jongste verdachte (25) uit Bergen op Zoom ging achterin de auto zitten en dacht dat ze van plan waren om uit eten te gaan. “Ik belandde ineens in een misdaadserie."

Doodlopende sporen

De recherche liep alle sporen na. De auto stond op naam van ene Johnny en die leende hem weer uit. Dus dat leverde weinig op.

En Koen? Die hebben de mannen daarna nooit meer gezien, zeggen ze. “Dankzij Koen zitten jullie hier“, zei de officier van justitie. “Absoluut, ik ben ook wel bang”, zei Bilal. “Voor mij is Breda nu een no-go area".

De officier van justitie wil weten of Koen echt bestaat. “Jazeker" zei Bilal. De officier van justitie vond het verhaal weinig geloofwaardig. "Waarom dit?", vraagt ze zich af. Het gaat persoonlijk goed met de verdachten. Ze hebben werk, een relatie. Tegen alle drie eist ze dinsdag vijf jaar gevangenisstraf.

De advocaten vonden het een zwak verhaal vol vraagtekens en vroegen vrijspraak.

Wat moest hij nou in Milaan?

Wie uiteindelijk in Milaan de drugs onder de trein vandaan zou plukken? “Dat heeft hij (Koen) ons niet verteld”, zei Bilal. De politie ontdekte iets opmerkelijks. Bilal is in korte tijd zestien keer naar Milaan gereisd.

Dat was 'voor modeshows’, vertelde hij. De politie vindt dat opmerkelijk omdat dat ook het eindpunt was van de goederentrein en de drugs. Het kan toeval zijn, maar de officier van justitie gelooft er niks van. De rechtbank doet op vrijdag 28 december uitspraak.

