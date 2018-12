Reek krijgt nog enkele dagen de tijd om vuurwerkshow veiliger te maken

REEK - De organisatoren van de vuurwerkshow in Reek krijgen van de rechter nog enkele dagen de tijd om de show wat veiliger te organiseren. Dat bleek dinsdag tijdens een rechtszaak bij de voorzieningenrechter in Den Bosch.

Voor het vijfde jaar op rij zamelen inwoners van Reek geld in voor een grote vuurwerkshow voor het hele dorp met nieuwjaarsnacht. Het was alleen nog de vraag of de show door kon gaan, omdat de provincie en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) het niet veilig genoeg vonden. Als het aan Marnix Bakermans - burgemeester van Landerd - ligt, kan de show wel doorgaan. Dinsdag stonden ze daarom tegenover elkaar voor de rechter in Den Bosch.

Maurits Raijmakers, een van de organisatoren van de vuurwerkshow, vindt het belachelijk dat deze kwestie voor de rechter is gekomen: "Door ons initiatief zorgen wij er juist voor dat het vuurwerk uit het dorp blijft. Als het straks verboden wordt, verplaatst het vuurwerk zich weer naar de straten en dat is uiteindelijk onveiliger".

Tijdens de rechtszaak bleek dat professionele vuurwerkshows zich aan allerlei regels moeten houden, die veel strenger zijn dan die voor een particuliere vuurwerkafsteker. Volgens de gemeente gaat de vuurwerkshow om particuliere vuurwerkafstekers. De provincie is van mening dat het om een professionele vuurwerkshow gaat.

Jean-Louis Kop van de Omgevingsdienst zegt dat een dergelijk grootschalig evenement aan strengere voorwaarden moet voldoen. "Dat hebben wij al enkele jaren gezegd en nu hebben we echt stappen ondernomen", zegt Kop.

Geen wetgeving

De rechter constateerde dinsdag uiteindelijk dat het er tussenin zit en dat daar geen wetgeving voor is. Daarom moeten drie rechters in een zogenoemde 'bodemprocedure' de zaak gaan bestuderen.

De voorzieningenrechter die dinsdag in de rechtbank was moest wel een uitspraak doen over of de vuurwerkshow dit jaar wel of niet door kan gaan. Die beslissing valt deze week nog.









De rechter heeft de partijen opgeroepen om samen te kijken naar een oplossing die de vuurwerkshow dusdanig veilig maakt dat hij toch kan doorgaan. Zo zou er een vuurwerkdeskundige aanwezig moeten zijn en zou de gemeente de veiligheidsregels moeten aanscherpen. Of dat gaat lukken, moet de komende dagen blijken. Op de vraag of de OMWB ermee akkoord gaat dat de vuurwerkshow doorgaat als de gemeente extra voorzorgmaatregelen neemt, antwoordt Jean-Louis Kop: "Dat zou kunnen".