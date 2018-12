Mooiste vrouw van Italië, Stefanie Vatta (32), wordt wethouder in Oisterwijk

TILBURG - Stefanie Vatta, voormalig Miss Italia nel Mondo, wordt wethouder in Oisterwijk. De 32-jarige Tilburgse zit nu nog namens D66 in de gemeenteraad van Tilburg. Ze volgt wethouder Jan de Laat op die afgelopen zomer zijn functie neerlegde.

Vatta werd vijftien jaar geleden als dochter van een Italiaanse migrant gekroond tot de mooiste Italiaanse vrouw die buiten Italië woont. De sollicitatieprocedure voor het wethouderschap in Oisterwijk pakte ook erg goed uit. "Het één heeft niet met het ander te maken. Anders dan dat ik natuurlijk destijds een mooie levenservaring heb opgedaan", vertelt ze.

Showbizz en politiek

In Italië kreeg ze als 17-jarige te maken met de harde werkelijkheid van de showbizz. Vatta:""Je doet daarmee veel levenservaring en mensenkennis op. En dan valt het politieke spel in Tilburg en Oisterwijk heel erg mee." Ze doelt daarmee op de eigen belangen die iedereen heeft. "Het is de kunst als wethouder om daar goed mee om te gaan."

Vatte, volgens eigen zeggen 'een geboren idealist', woonde drieënhalf jaar in Italië. Ze ontwikkelde zich tot een veelzijdig persoon. Toen ze terugkwam in Nederland besloot ze Social Studies te volgen aan Avans Hogeschool in Den Bosch. "Dat paste heel erg bij mij." Het contrast tussen beoordeeld worden op uiterlijk en innerlijk was een extra motivatie om te gaan studeren. "Maar de bewijsdrang is er al lang vanaf, hoor."

'Niet altijd makkelijk'

Langzamerhand rolde de voormalige miss in de politiek. Sinds 2012 werkt ze voor de overheid. Op 17 januari wordt ze officieel benoemd tot wethouder van Oisterwijk. "Ik vind het prettig dat je ondanks dat het niet altijd makkelijk gaat en mensen niet altijd het beste met je voorhebben, je toch jezelf kan zijn. Authenticiteit wordt beloond."

De Tilburgse vindt het heel jammer om de gemeenteraad van haar stad te verlaten. "Het is een unieke kans om namens vier partijen te mogen besturen in Oisterwijk. Ik kijk er heel erg naar uit om een team met ze te vormen."

'Niet bang'

Vatta hoopt de politiek weer leuker en toegankelijker te maken en is niet bang dat ze er alleen voor komt te staan. "Er zijn 26.000 inwoners die mij kunnen helpen om Oisterwijk te leren kennen."