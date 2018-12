Rabobank keert al 7,1 miljoen euro uit aan slachtoffers van kluisjesroof

BREDA - Gedupeerden van de kluisjesroof in Oudenbosch hebben tot nu toe ruim zeven miljoen euro gekregen. Daarmee is zestig procent van de slachtoffers gecompenseerd. In maart verwacht de bank dat negentig procent een schadevergoeding heeft gekregen.

Een medewerkster van de bank noemde het woensdagochtend een 'hele lastige opgave' omdat nauwkeurig moet worden vastgesteld wat er in de 330 kluisjes lag aan bijvoorbeeld sieraden en wat het waard was.

De kluisjesroof werd begin maart ontdekt in de bank in Oudenbosch. Al snel was het duidelijk dat de daders van binnenuit hulp moeten hebben gehad.

Twee verdachten in de cel

Er zijn twee verdachten gearresteerd in deze zaak: Agron K. (46) uit Roosendaal en Henri van W. (43) uit Etten Leur. Ze waren beveiligers bij EBN in Breda en hielpen de dieven door vrijdagavond al de 330 kluisjes klaar te zetten.

24 uur later, in de nacht van zaterdag op zondag, kwamen de krakers de kluisjes leeg maken.

De verdachten zitten sinds hun arrestatie in mei dit jaar in voorarrest en ze zitten allebei woensdag in de rechtszaal in Breda op de derde tussentijdse zitting in het proces.

Twee anderen pleegden de kraak

Er zijn zeker nog twee andere verdachten in beeld, de vermoedelijke kluiskrakers. Maar die mannen zitten in het buitenland. Hun namen zijn al een paar keer genoemd. Eén van hen is Ivan B. uit Kroatië. En de ander heet Fatih B. Naar verluid zijn zij oud-medewerkers van het beveiligingsbedrijf EBN in Breda. De miljoenenbuit is spoorloos.

Het OM maakte op de zitting bekend dat uiterlijk 1 maart alle stukken in het dossier zitten en dat het proces daarna kan beginnen.

Vrijlating gevraagd, kritiek op dossier

Advocaat Ziya Yeral vroeg om vrijlating van Agron K. omdat er geen vluchtgevaar is, hij al vijf maanden vast zit, zijn gezin hem mist, zijn hypotheek betaalt moet worden en omdat er nog geen datum is voor het proces. Hij stelde voor dat hij zijn paspoort desnoods inlevert.

Advocaat Peter Schouten deed hetzelfde met grotendeels dezelfde argumenten voor Henri van W. Hij vindt ook dat het dossier vol aannames zit en de verdachten bij voorbaat al veroordeeld zijn door het 'wanhopige' OM dat de zaak niet rond kan krijgen. Daarom vindt hij dat het OM het recht heeft verspeeld om de mannen strafrechtelijk te vervolgen.

OM staat achter dossier

Officier van justitie Yolanda van Setten was het oneens met de kritiek van Schouten. "Als er onjuistheden staan in het dossier, vertel dan eens welke dat zijn? Maar ik hoor ze niet", zei ze.

De officier zei dat ze de indruk kreeg dat Schouten nu al dreigt met een wrakingsverzoek. Maar dat ontkende Schouten daarna weer door te benadrukken dat hij alle vertrouwen heeft in de rechters.

De rechtbank beslist later vandaag over de verzoeken om vrijlating.

Rechters gaan zelf in en rond de bank kijken

Advocaat Ziya Yeral vroeg om een schouw. Dat is een bezoek van de rechtbank met de officier van justitie, de advocaten en de verdachten op de 'plaats delict'. Dat vond de rechtbank een goed idee. Een sneeuwkanon, om ook het weer te reconstrueren zoals tijdens de roof, gaat niet door. In de bank komt ook een kleine zitting maar die zal niet openbaar zijn.