Man die 17-jarig meisje doodreed toch weer opgepakt, ‘onder invloed en door rood gereden’ De politie doet onderzoek na het ongeluk. (Foto: Bart Meesters)

DEN BOSCH - De 37-jarige man uit Den Bosch die met zijn auto een 17-jarig meisje uit Rosmalen doodreed, is woensdag opnieuw gearresteerd. Hij wordt er nu van verdacht dat hij onder invloed van drank of drugs was en door rood heeft gereden, voordat hij het meisje schepte.

Geschreven door Ronnie Vermonden

Op 2 december werd het meisje op haar fiets geschept door de auto van de man. Dat gebeurde op de Harendonkweg in Den Bosch. Daarna reed hij door, liet hij zijn auto ergens anders achter en vluchtte. Eerder nog te weinig bewijs

Dezelfde dag werd de auto van de man alsnog gevonden en hij werd opgepakt. Hij kwam snel op vrije voeten omdat er onvoldoende bewijs was voor dood door schuld. Een dag na het ongeluk bezweek het meisje aan haar verwondingen.