Jasper en Robin zongen bij het Kerst Muziekgala: 'Ik heb koningin Máxima geknuffeld!

Kinderen uit alle provincies waren aanwezig. Zo ook Jasper en Robin, van basisschool De Beemd uit Schijndel. Zij waren de gelukkigen die kerstliederen mochten zingen. "En ik heb de koningin een knuffel gegeven", zegt een van de twee jongens blij. Voor de microfoon van Omroep Brabant zongen ze een klein stukje van hun lied:

LEES OOK: Leerlingen uit Schijndel mogen zingen voor Máxima: 'Ik heb wel een paar kriebels in mijn buik'.

Gewonnen

De kinderen hebben meegedaan aan het programma ‘Lang Leve de Muziek Show’. Dat is een wedstrijd voor schoolklassen in de vorm van een quiz. Hier hebben zij dit optreden voor de koningin gewonnen. Ook mochten ze een lied en een clip opnemen met Claudia de Breij. Elke van de in totaal twaalf afleveringen stond in het teken van een provincie. Zodoende is elke provincie vertegenwoordigd bij dit gala. De Brabantse aflevering is terug te kijken op de website van Zapp.

Muzieklessen

Het gala wordt mede georganiseerd door de stichting Méér Muziek In De Klas. Deze organisatie zet zich in voor goed muziekonderwijs op de Nederlandse basisscholen. Een jury loofde de zogenaamde Loftrompet uit aan een groepsleerkracht die zich op een bijzondere manier inzet voor muziekonderwijs. Norad Bos uit Wateringen was de gelukkige winnaar. Bos heeft volgens de jury middelen om de werkdruk te verminderen in weten te zetten voor muziekonderwijs. De Tilburgse scholenbestuurder Dave Ensberg-Kleijkers was een van de juryleden:

Op 26 december om 20.30 uur wordt het Kerst Muziekgala uitgezonden op NPO1.