Overval op eethuis in Beek en Donk, daders bedreigen medewerkster met mes

BEEK EN DONK - Eethuis De Donck aan het Piet van Thielplein in Beek en Donk is woensdagavond overvallen. Volgens getuigen ging het om twee daders.

De overvallers kwamen rond half tien de horecazaak binnen en bedreigden een medewerkster met een mes. Zij kwam er ongedeerd vanaf.

Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. De mannen vluchtten na de overval lopend in de richting van de Hermelijnstraat. De politie heeft getuigen gesproken, is een buurtonderzoek begonnen, bekijkt bewakingsbeelden en kamt de omgeving uit.

Via Facebook heeft de politie een signalement van beide overvallers verspreid. Dader 1: roze sportjack met capuchon en zwarte/donkere strepen en vlakken op schouders en mouwen. Zwarte/donkere trainingsbroek met lichte verticale strepen op zijkant. Getinte huidskleur. Dader 2: nagenoeg geheel donker gekleed, licht logo op linker borst, (wollen) muts.

De politie vraagt mensen die de daders zien om geen actie te ondernemen maar om het alarmnummer 112 te bellen.