Gokmiljonairs uit Eindhoven en Geldrop veroordeeld tot jarenlange celstraffen

DEN BOSCH - De rechter in Den Bosch heeft donderdag drie mannen uit Eindhoven en Geldrop veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor het witwassen van miljoenen euro's via illegale goksites die zij runden. Stijn F. uit Eindhoven moet 2 jaar de cel in. De broers Michel G en Maurice G. kregen straffen van respectievelijk 2 jaar en 16 maanden opgelegd. Ook moeten ze alle drie en boete van 100.000 euro betalen.

Stijn F. uit Eindhoven en de broers Michel en Maurice G. uit Geldrop hebben volgens de rechtbank vele miljoenen euro's verdiend aan misdrijven door het aanbieden van zeven illegale gok- en pokerwebsites. Volgens de rechter was er sprake van een criminele organisatie. De mannen handelden jarenlang in strijd met de Wet op de kansspelen er er zou volgens justitie in totaal 105 miljoen euro aan illegaal gemaakte omzet zijn witgewassen.

Zeven goksites werden in mei 2013 uit de lucht gehaald. In totaal werden die maandelijks door zo'n 85.000 spelers bezocht. Goed voor een jaaromzet van tientallen miljoenen euro’s.

Quote top 100

De drie verdachten stonden toen ze werden aangehouden in de top 100 van jonge miljonairs van het blad Quote. Stijn F. had volgens Quote een vermogen van zo'n elf miljoen euro, de broers G. stonden genoteerd voor drie miljoen euro. In mei 2013 werd door justitie beslag gelegd op bezittingen van de drie.

Begin oktober eiste justitie tegen Stijn F (40). vier jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. Michel G. (37) hoorde 3 jaar celstraf tegen zich eisen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Maurice G. (40) moest van justitie 30 maanden de cel in, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Pluk ze

Justitie start ook met een zogenoemde ontnemingsvordering, wat vroeger de 'pluk ze-regeling' werd genoemd. Het komt erop neer dat de veroordeelden hun illegaal verkregen winsten moeten terugbetalen aan de staat. Ook ligt er een claim van zo'n 13 miljoen euro van de belastingdienst bij Teletick, één van de bedrijven van de verdachten.