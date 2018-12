Voor 75 miljoen euro coke in Oudenbosch: OM wil hoge celstraffen

De coke in de loods in Oudenbosch (foto: politie)

BREDA - Voor de rechtbank in Breda is tot acht jaar gevangenisstraf geëist tegen een groep mannen die wordt verdacht van het importeren van 1500 kilo cocaïne naar Oudenbosch. Alle verdachten geven toe dat ze in Oudenbosch waren of met het transport te maken hadden. Maar ze ontkennen dat ze wisten dat er cocaïne in de zeecontainer zat.

De drugs werden gevonden in de ochtend van 14 november 2017. Vijf mannen pakte de politie op. Die staan donderdag voor de rechtbank in Breda. Ze zitten alle vijf nu ruim 400 dagen in voorarrest. “Er wordt met deze handel heel, heel veel geld verdiend”, zei de officier van justitie.

Drie tips

Tijdens de zitting wordt duidelijk hoe de zaak aan het rollen komt. Er liep al een onderzoek naar Roosendaler Mike H. die een transportbedrijf had. De politie kreeg hem in beeld na de vondst van een grote chemicaliënopslag aan de Kroonstraat in Etten Leur. Het onderzoek komt in een stroomversnelling door een drietal tips. Die komen een paar dagen voor het transport bij de politie binnen.

Er wordt gezegd dat er een cocaïnetransport onderweg is vanuit Zuid-Amerika naar de haven van Antwerpen en dat alles naar de Industrieweg in Oudenbosch moet. Onder andere de Roosendalers Eric (54) en Mike (33) worden genoemd.

Vrachtwagen gespot

De politie zoekt uit wie het zijn, wat ze uitspoken en komt nog meer mensen op het spoor. Er wordt besloten te gaan observeren. Ze zien vrachtwagenchauffeur Nico vanuit Goes naar Antwerpen rijden en de grens passeren. Bij de grensovergang langs de A4 zien agenten dat Mike staat te posten. In zijn auto staat hij de truck op te wachten. “Ik zag ‘m aankomen en toen ben ik ook opgereden”, zegt hij donderdag in de rechtbank.

Als de zeecontainer is opgehaald gaat alles naar de Industrieweg in Oudenbosch. Begeleider Mike haakt in Oudenbosch af en vertrekt. Nico rijdt alles naar binnen. In de loods nemen anderen het over. Eric van O. (54) uit Roosendaal staat intussen de truck op te wachten. Samen met twee Albanese mannen, Jashar en Redi De Albanezen zeggen dat ze daar sjouwwerk moesten doen, in opdracht van een man die de politie niet heeft kunnen vinden. De verdachten hebben twee gehuurde bestelauto’s binnen geparkeerd, de roldeur gesloten en het hek gesloten, tegen pottenkijkers volgens het OM.

Politie grijpt in

De politie kijkt op afstand mee en grijpt in. Een arrestatieteam ramt de roldeur er uit, valt binnen en pakt de vier mannen op. Even later volgt de aanhouding van Mike H. op de snelweg bij Raamsdonksveer.

Ontkenning

Bij de politie en ook bij de rechter zeggen de verdachten dat ze niks van de coke wisten. Chauffeur De C. zou 10.000 euro ontvangen voor de klus “maar die heb ik nooit gekregen”, zegt hij tegen de rechtbank.

Tegen Mike eist de officier van justitie de hoogste straf: acht jaar, ook omdat hij al eerder in beeld kwam voor bijvoorbeeld wietzaken. Plaatsgenoot Eric hoort 6,5 jaar tegen zich eisen, de Albanezen ieder zes en chauffeur Nico 5 jaar.

Veel vragen

Veel is onbekend gebleven in dit onderzoek. De eindafnemers bijvoorbeeld. Maar die zijn vermoedelijk al vooraf bepaald. Er stonden logo’s op de lading. Waar het spul naartoe moest? “Vermoedelijk naar Albanië”, zei de officier van justitie.

Donderdagmiddag komen de advocaten nog aan het woord en dan volgt over een paar weken de uitspraak.