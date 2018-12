Vuurwerkshow Reek mag toch doorgaan

De vuurwerkshow in Reek mag op de valreep doorgaan. (Foto: pexels.com)

REEK - De vuurwerkshow in Reek op oudjaarsnacht mag op de valreep toch door gaan. De gemeente Landerd en de provincie zijn er samen uitgekomen. Met maximaal 200 kilo aan vuurwerk kan het feest losbarsten.

Voor het vijfde jaar op rij zamelen inwoners van Reek geld in voor een grote vuurwerkshow voor het hele dorp met nieuwjaarsnacht. Het was alleen nog de vraag of de show door kon gaan, omdat de provincie en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) het niet veilig genoeg vonden.

Rechtszaak

De gemeente en provincie stonden daarom afgelopen dinsdag nog tegenover elkaar in een rechtszaak bij de voorzieningenrechter in Den Bosch. Maar een uitspraak van die rechter is niet langer nodig, omdat de twee partijen er samen uit zijn gekomen.

De vergunning voor het evenement wordt aangepast en gaat onder verantwoordelijkheid van de gemeente alsnog door. Er mag maximaal 200 kilo aan vuurwerk worden afgestoken en er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop het vuurwerk wordt afgestoken en opgeslagen.