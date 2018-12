Caravan in brand in Veen, grote groep omstanders gooit vuurwerk in vlammen

VEEN - Op de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat in Veen is donderdagnacht een caravan in vlammen opgegaan. Dit gebeurde vlak na middernacht. Volgens ooggetuigen was een groep van zo’n vijftig man bij de brand aanwezig. Toen de caravan in brand stond, werd er zwaar vuurwerk in het vuur gegooid.

De brandweer heeft het vuur geblust. Daarna droop de groep af. Er was geen gevaar voor de omgeving.

Regelmaat

Het in brand steken van auto's gebeurt in Veen regelmatig aan het eind van het jaar. Dit najaar was het in de nacht van 1 op 2 december voor het eerst raak. Toen ging een auto in vlammen op. Zes dagen later volgde auto nummer twee.

Begin dit jaar stond burgemeester Fons Naterop tijdens zijn nieuwjaarstoespraak stil bij de ongeregeldheden. Toen stond de teller op acht autobranden. Ook toen ging een caravan in vlammen op en hulpdiensten werden belaagd. "De correctie van binnenuit wordt in Veen niet of onvoldoende opgepakt", stelde de burgemeester toen vast. "Dat stelt mij teleur."