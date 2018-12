Lesmarathon Jeroen Bosch College levert ruim 4.500 euro op voor vluchtelingen

DEN BOSCH - Dertig leerlingen van het Jeroen Bosch College in Den Bosch hebben een 24-uurs lesmarathon op school gevolgd. Daarmee hebben ze 4.541,80 euro ingezameld voor Stichting Vluchteling. Twee leerlingen zijn de actie gestart omdat ze vluchtelingen in Nederland willen helpen.

Een hoop kleine oogjes, een klein beetje baldadigheid, maar vooral enthousiasme heerst er vrijdagochtend vroeg op het Jeroen Bosch College. De actie nadert op dat moment zijn einde en de vermoeidheid heeft toegeslagen. "We kunnen nu iets doen voor het goede doel, slapen kunnen we wel tijdens de kerstvakantie", zegt Susan Cozijnen. Ze is samen met haar vriendin en klasgenote Anneke Rensing initiatiefneemster van de lesmarathon.

"Als twee van je leerlingen zo'n actie bedenken dankzij een les over vluchtelingen, dan kan je zoiets als school alleen maar toejuichen", zegt een trotse afdelingsleider Dirk van de Weijer. Zelf heeft hij een uurtje geslapen, maar de kinderen zijn de volle 24 uur wakker gebleven. Het organiseren van de lesmarathon ging vrij eenvoudig volgens de afdelingsleider: "Je moet wel continue gevarieerde lessen aanbieden, maar binnen no-time hadden we genoeg docenten die mee wilden doen. Zelfs kennissen van medewerkers van de school wilden helpen en ook ouders van kinderen."

Variatie

De dertig derdeklassers krijgen niet alleen maar gangbare vakken tijdens de 24-uurs marathon. Zo krijgen de kinderen voor het eerst Spaans en drama. "Met lessen die we normaal niet aan kunnen bieden, proberen we ze scherp te houden", volgens Van de Weijer. "Als je 24 uur alleen geschiedenis geeft, dan houdt niemand het vol", zegt Susan. Naast de bijzondere lessen is er ook ruimte voor ontspanning, zo worden er tussendoor veel spelletjes gespeeld.

Waar de schoolleiding meteen enthousiast was over het plan van Susan en Anneke, moesten ze nog wel hun klasgenoten overtuigen. "Dat was niet zo moeilijk volgens Anneke: "We hebben presentaties gegeven, we doen veel verschillende vakken en het is natuurlijk wel voor een goed doel, dat scheelt ook." Het uitgebreide ontbijt in de docentenkamer zal voor veel kinderen ook wel een flinke plus zijn geweest.

Opbrengst

Na de lesmarathon zelf stond de teller nog op 2.300 euro. Alleen moesten er nog wel een bingo en oliebollenverkoop gehouden worden voor de leerlingen die normaal les kregen. "Ik ga zo nog even duizend oliebollen bakken", vertelt de afdelingsleider tijdens het ontbijt. Hij verwachtte een verdubbeling van de tussenstand en die kwam er ook. De complete actie heeft uiteindelijk ruim 4.500 euro opgeleverd voor Stichting Vluchteling.