Luiergraaier van 's Gravenmoer is gevonden, politie zet hulptraject in voor dader

DONGEN - De persoon die in Dongen en ’s Gravenmoer luiers uit containers bij kinderdagverblijven haalt en deze dumpt in een natuurgebied, is door wijkagent Jan Soeterboek gevonden. Het gaat om een jonge man, laat de politie weten.

Een getuige heeft de politie getipt over een mogelijke verdachte. Toen de wijkagent op bezoek ging bij hem, bekende hij het te hebben gedaan. "En ik dacht dat al twee jaar aan de gang was, maar het blijkt dat hij dit vier jaar geleden ook al heeft gedaan."

De politie laat weten dat er allerlei persoonlijke omstandigheden spelen die de jongeman tot de daad hebben kunnen leiden. Er zal dan ook een hulptraject worden opgestart. De wijkagent is in gesprek met het gezin, om zo uit te zoeken wat de juiste hulp is.

Lees verder na de Facebookpost:

De gevonden gebruikte poepluiers in het bos langs de rivier de Donge hielden de gemoederen in 's Gravenmoer flink bezig. Volgens de eigenaren van kinderdagverblijven uit de regio werden de luiers uit hun containers gegraaid. Nicole Mallens, van kinderopvang De Hummelhoeve in Dongen, betrapte een jongeman en volgde hem zelfs.

Vanuit haar keukenraam keek Nicole uit op de container. Ze was heel verbaasd toen ze een man van een jaar of negentien tussen het afval zag graaien. Nu is ze opgelucht dat de 'luiergraaier' is gevonden. "Fijn dat het uiteindelijk snel is opgelost. Nu hoop ik vooral dat de jongen goede hulp krijgt."