Wijkagent Jan weet al twee jaar van de 's-Gravenmoerse luiergraaier: 'Wat bezielt hem?' De gedumpte babyluiers in een bos langs rivier de Donge.

'S GRAVENMOER - Al jaren houdt een 'luiergraaier' de gemoederen bezig in 's Gravenmoer. Een jongeman graait poepluiers uit containers bij kinderdagverblijven, om ze vervolgens in de natuur te dumpen. "Het is vreemd gedrag. Dat er iets mis is, is wel duidelijk", aldus wijkagent Jan Soeterboek.

Geschreven door Eva de Schipper

Twee jaar geleden hoorde Soeterboek voor het eerst over luiers die verdwenen uit containers. Het ging toen onder meer om de container die bij kinderdagverblijf Bengels in de Prinsenstraat stond. LEES OOK: 'Een rare fetisj?' Man betrapt op stelen van poepluiers uit containers bij kinderdagverblijven Er kwamen volgens de wijkagent in die tijd diverse meldingen binnen van mensen uit de buurt. "Er werden geregeld luiers uit de container gehaald door een jongen op de fiets. Hij fietste vervolgens keihard weg richting het natuurgebied bij de Donge. Daar dumpte hij ze." Zorgvraag

Er bestaan vermoedens dat de jongen vanuit Oosterhout via Dongen naar huis in 's Gravenmoer fietst. "Mensen hebben hem weleens zien wegfietsen bij kinderdagverblijf De Hummelhoeve in Dongen. Hij fietste toen in de richting van 's Gravenmoer." Soeterboek snapt niet wat de man triggert. "Ik kan totaal niet plaatsen waarom. Ik weet niet wat die jongen bezielt." De agent wil vooral het antwoord hebben op twee vragen: waarom doet iemand dit? En: staat er een zorgvraag uit bij deze persoon? "Ik denk niet dat we een strafrechtelijk iets moeten inzetten." 'Niemand herkende hem'

Ondanks alle meldingen, sommigen zijn zelfs al ouder dan twee jaar, een foto en de filmbeelden van Nicole Mallens, is de identiteit van de jongen nog steeds niet bekend. "Ik heb een foto van een getuige aan meerdere mensen laten zien. Van bewoners van 's Gravenmoer, tot ambtenaren en mensen van de voetbalclub. Niemand herkende hem." LEES OOK: Wie dumpt er al wekenlang poepluiers in 's Gravenmoer? Een patroon

Soeterboek wil zo snel mogelijk alle binnengekomen meldingen structureren en op zoek gaan naar een patroon. "Zodat we wat gerichter kunnen gaan surveilleren." Mensen die de jongen zien of meer weten, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.