Ronald krijgt hulp van garagebedrijf na bedreigingen: 'Ik schaam me voor dit soort autohandelaren'

"Dit is een bedreiging, nog één keer en ik zoek je op. Ik sta bij je op de stoep, ik maak je af." Dat kreeg Ronald uit Oosterhout te horen toen hij bleef klagen over de reparatie van zijn pas aangeschafte tweedehandsauto, een 13 jaar oude Renault. Na vijf keer repareren, lekte de auto nog steeds olie. Het garagebedrijf uit Loon op Zand weigerde de auto te maken en Ronald moest maar opdonderen.

Een garagebedrijf uit Breda heeft nu aangeboden Ronald uit de brand te helpen. "Ik schaam me diep voor dit soort autohandelaren", vertelde de garagehouder tegen Ronald. "Op deze manier verpestte ze het imago van garagebedrijven. Ik hoop dat ik het op deze manier kan bijstellen." Ronald is erg blij met de aangeboden hulp. "De garage heeft aangeboden om te helpen maar ik werd net gebeld: alles dat maar kán lekken aan een auto, lekt." De kosten voor de reparatie zijn zo hoog dat ze boven de aanschafprijs uitkomen.

Juridische hulp

"Toen ik de auto ging kopen, zag ik dat er olie onder lag. Tijdens de verkoop werd afgesproken dat de auto gemaakt zou worden, maar dat is dus nooit gebeurd." Ronald zocht juridische hulp maar had geen poot om op te staan: "Het was geen Bovag-garage en dus had ik geen garantie. Maar het gaat niet om de garantie, maar om een gemaakte afspraak."

Bedreigingen

"Dus ik besloot om actie te ondernemen en negatieve recensies op zijn website te zetten in de hoop dat het alsnog opgelost zou worden. Daar kwamen veel reacties op van anderen die hetzelfde hadden meegemaakt." Dat beviel de garagehouder niet. Hij belde op een avond met Ronald en bedreigde hem met de dood. Vanwege die bedreigingen wil Ronald niet herkenbaar in beeld.

De gedupeerde deed aangifte bij de politie van oplichting. "Ik leverde audiomateriaal in van de bedreiging en de politie besloot tot een 'stopgesprek'. Dat houdt zoveel in dat ze iemand aanspreken op zijn gedrag. Ik vond dat niet genoeg en ben in hoger beroep gegaan. Nu loopt er een onderzoek naar de garagehouder."

In het programma Opgelicht van AVRO TROS zat de eigenaar van het bedrijf aan tafel. "Daar heeft hij toegegeven dat hij het was die mij heeft bedreigd. Hij zei: 'Deze man haalde het bloed onder mijn nagels vandaan'. Dit lijkt me toch een duidelijke verklaring."