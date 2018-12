De ultieme make-over voor kerst: stylist Mari van de Ven geeft tips

"Kerst is glamour!", dat is één ding wat de Brabantse modekoning zeker weet. "Het hoeft niet moeilijk te zijn. Ook een simpele look, kan heel 'sophisticated' zijn", benadrukt hij. Wat is in? "Rode lippen zijn helemaal van deze tijd. Ook is de volle wenkbrauw weer een trend. Dat benadrukt de contouren van je gezicht."



Kleurverloop

Ook voor je huid wil de stylist je wat meegeven voor de de feestdagen. De zogenoemde glowing skin make-up is helemaal van nu. "Accentueer dan het jukbeen, de kin, de neus en het voorhoofd." En highlights in je haar? "Nee. Je ziet dit najaar vooral de balayage, een mooi kleurverloop van donker naar licht."



Bekijk hier vier simpele tips van Mari en lees verder.





Make-over

Ter inspiratie vroeg Omroep Brabant de stylist om onze eigen Omroep Brabantredacteur Nicole Melchers onder handen te nemen. "Ik ben normaal heel praktisch. Twee uur besteden aan mijn make-up en haar, daar heb ik een hekel aan", weet ze. "Ik hoop er straks natuurlijk stralend uit te zien met de kerst."

Mari van de Ven zorgde met wat simpele handelingen voor een 'wauw-effect' bij Nicole.