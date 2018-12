René van de Kerkhof oordeelt hard: 'Het was een drama met Pereiro'

"Wat PSV tijdens het eerste halfuur liet zien tegen AZ was matig", benadrukt Van de Kerkhof. "Zeg maar gerust slecht. AZ heerste en kwam verdiend op voorsprong. Dat is dit seizoen niet vaak gebeurd tijdens thuiswedstrijden van PSV. Gelukkig maakte die vroege 0-1 PSV een beetje wakker."

'Er moet iets met Pereiro gebeuren'

Trainer Mark van Bommel nam maatregelen en wisselde stylist Gastón Pereiro binnen een halfuur voor de potige Michal Sadilek. Dat had effect. PSV maakte via Steven Bergwijn nog voor rust gelijk en na rust scoorde de Tsjech hoogstpersoonlijk de 2-1. Hiving Lozano besliste het duel door zes minuten voor tijd een penalty te benutten.

"Het was zaterdag een drama met Pereiro", verzucht Van de Kerkhof. "Helaas voor die jongen, want hij kan zó goed voetballen... Zo'n vroege wissel is voor iedere voetballer heel vervelend. Ik vind Gastón een van de betere spelers van PSV, maar mentaal moet hij sterker worden. Het is zo jammer dat hij het tijdens dit soort wedstrijden niet laat zien. Hij is een fantastische jongen, maar er moet iets met hem gebeuren. Wat? Dat laat ik aan Mark van Bommel over."

'Niets af te dingen op zege Willem II'

Naast PSV sloten ook NAC Breda en Willem II dit voetbaljaar af met een zege. Willem II won met 2-0 in en van Emmen. NAC boekte een fraaie 4-2 zege op subtopper Heerenveen. "NAC en Willem II hebben het keurig gedaan", vindt de oud-international. "Het is lang geleden dat de drie Brabantse clubs allemaal wonnen in één weekend. De overwinning van NAC op Heerenveen was mooi en op de zege van Willem II bij Emmen - dat is toch een degradatiekandidaat - was niets af te dingen."

Willem II eindigt het voetbaljaar 2018 daardoor op de twaalfde plaats. NAC bezet de voorlaatste plaats, maar heeft inmiddels evenveel punten als nummer vijftien FC Groningen. Koploper PSV heeft een voorsprong van twee punten op naaste belager Ajax, dat zondag de lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht met 3-1 won.

Feyenoord

"Het is jammer dat de strijd om de titel alleen tussen PSV en Ajax gaat", vindt Van de Kerkhof. "Ik denk dat Ajax in de tweede helft van de competitie in het spoor van PSV zal blijven. Misschien verrast Feyenoord nog in de tweede seizoenshelft, maar die ploeg liet zondag ook weer punten liggen bij ADO. Feyenoord staat nu op twaalf punten van PSV. Dat is vrij veel..."