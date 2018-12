Deel dit artikel:













Robert herenigt meester Nils met zijn Ecuadoriaanse liefde in All You Need Is Love Kerstspecial Robert ten Brink zorgt voor liefde op kerstavond. (archieffoto: ANP)

OISTERWIJK - Het is net zo'n traditie als lichtjes in de kerstboom en het gourmetstel op de feestelijk versierde tafel: de All You Need Is Love Kerstspecial die op kerstavond te zien is op tv. En net zoals ieder jaar maakt Robert ten Brink weer heel wat verliefde mensen dolgelukkig door ze te herenigen met hun liefde uit het buitenland. Ook voor meester Nils uit Oisterwijk wordt het een onvergetelijk kerst, samen met zijn Yansi uit Ecaduor.

Geschreven door Karin Kamp

Met de speciale Love-bus werd Yansi op Schiphol opgehaald, om daarna koers te zetten naar het zuiden. Nils ontmoette haar vijf maanden eerder in Ecuador, waarna de vlam in de pan sloeg. "Het gevoel dat hij me geeft, ik heb er geen woorden voor", aldus een blozende Yansi. Ze hebben elkaar heel veel brieven geschreven, maar nu is het tijd voor een nieuwe ontmoeting. Warme omhelzing op het schoolplein

De bus stopt bij basisschool De Bunders in Oisterwijk, waar Nils lesgeeft. Tientallen opgewonden kinderen staan 'Dokter Love' al op te wachten. Nils weet meteen hoe laat het is. Snel rent hij naar buiten, waar een warme omhelzing met zijn Yansi volgt. "Ik ben zo blij om je te zien", zegt hij met tranen in zijn ogen. En zijn leerlingen? Die staan juichend op het schoolplein: "Meester Nils! Meester Nils!"