'Door de goede eindsprint is NAC toch weer aangehaakt'

Wat kun je zeggen over de eerste seizoenshelft?

"Het is natuurlijk geen al te beste eerste seizoenshelft geweest, maar door de goede eindsprint zijn de Bredanaren wel weer aangehaakt. Zoals Van der Gaag het zegt: 'ze zijn weer in de bewoonde wereld'. Gek genoeg. We zijn met z'n allen redelijk kritisch geweest op NAC. Ik ben er ook van overtuigd dat ze kwaliteiten tekort komen en er wat bij moet. Het is vooral heel wisselvallig, ze hebben geen enkele keer twee keer op rij gewonnen. En tegen directe concurrenten laten ze het afweten."

"Maar op die 5-2 nederlaag tegen Groningen na, halen ze sinds ze met vijf man achterin spelen wel de resultaten."

NAC na zeventien wedstrijden dit seizoen: 15 punten, 21 doelpunten voor en 38 tegen.

NAC na achttien wedstrijden vorig seizoen: 16 punten, 20 doelpunten voor en 35 doelpunten tegen.

Op welke positie zou NAC zich in de winterstop moeten versterken?

"Ondanks dat Greg Leigh het in de laatste wedstrijden naar behoren heeft gedaan, heeft NAC wel degelijk een linksback nodig. Van der Gaag heeft dit seizoen drie linksbacks gehad, mede door wisselingen kun je daar uit opmaken dat hij daar niet tevreden over is. NAC heeft sowieso een linksback nodig. En ik ga er vanuit dat ze ook nog een buitenspeler willen hebben."

Stijn Vreven of Mitchell van der Gaag, is dat echt een wereld van verschil?

"Ja! Je kunt beter vragen wat geen verschil is tussen die twee, het zijn echt twee tegenpolen. Vooral langs de lijn is het een wereld van verschil. Vreven liet zich vaak gaan, terwijl Van der Gaag redelijk rustig is, ook als het minder gaat. Er mogen overigens wel wat credits naar de huidige trainer, want door het vertrek van jongens als Angelino, Manu Garcia, Thierry Amrbose en Sadiq Umar is de selectie er wel op achteruit gegaan."

NAC-trainer Mitchell van der Gaag (foto: VI Images).

