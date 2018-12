Failliet Mexicaans fastfoodketen Taco Bell maakt doorstart

De Taco Bell in Eindhoven was de eerste in Nederland (foto: Twitter).

EINDHOVEN - Failliet Taco Bell gaat een doorstart maken. Een Engels bedrijf heeft het vertrouwen om de Mexicaanse fastfoodketen over te nemen. Tien december werd het bedrijf failliet verklaard.

Curator Frank van den Berg is de afgelopen twee weken met twee bedrijven in gesprek geweest. Met een Engels bedrijf zijn ze tot een doorstart gekomen. De drie vestigingen in Brabant, Tilburg, Eindhoven en Breda, kunnen waarschijnlijk zo snel mogelijk weer open zegt de curator. "We moeten met de eigenaren van het pand eens worden wanneer het restaurant weer open kan. Hopelijk zo snel mogelijk."

In Den Bosch wilde ze ook een Taco Bell openen. Het is niet duidelijk of dit doorgaat als het bedrijf een doorstart maakt. Bij Taco Bell kan je taco’s, nacho’s en burrito’s eten en werd anderhalf jaar na de opening al gesloten.