Kritiek op nazi-kunst in Design Museum Den Bosch, 'Er zijn al genoeg musea met nazi-spullen'

DEN BOSCH - Er is kritiek van de AFVN-bond van Antifascisten en Federatie Joods Nederland rondom het Design Museum in Den Bosch. In september komt in dit museum een tentoonstelling over de kunst van nazi-Duitsland. Arthur Graaff van de AFVN-bond vraagt zich af of museumdirecteur Timo de Rijk gek is geworden.

In het Design Museum zal een tentoonstelling komen over kunst in nazi-Duitsland en De Rijk vindt het belangrijk dat dit aandacht krijgt. De Graaff snapt hier helemaal niets van. “Er is een overvloed van nazi-spullen beschikbaar. Er is een gigantisch oorlogsmuseum in Overloon waar je ook deze spullen kan zien. Deze worden op een goede manier getoond. Ik zie geen noodzaak voor nog meer musea met nazi-spullen.”

Nabestaanden

Graaff vindt dat het belangrijk is dat je bij oorlogszaken duidelijk aangeeft wat goed of fout is. “Design laat mooie dingen zien. Als je dan design in zo’n museum gaat bekijken, ga je het bewonderen. Dat is niet goed!” De Graaff maakt dit bezwaar niet alleen voor zichzelf. “We maken bezwaar namens de mensen die de oorlog hebben meegemaakt.”

De AFVN-bond en de Federatie Joods Nederland willen met de burgemeester van Den Bosch in gesprek. Via hem willen ze de tentoonstelling tegenhouden.