Bergenaren de cel in voor verstoppen drugs onder de trein

BREDA - De mannen die sporttassen met cocaïne onder een trein verstopten op station Lage Zwaluwe, moeten 50 maanden de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald.

Volgens de rechtbank wisten de drie mannen dat ze ruim 24 kilo drugs in de sporttassen vervoerden.

Maar er is onvoldoende bewijs dat de drie mannen zich schuldig hebben gemaakt aan de feitelijke export. Want volgens de rechtbank staat niet vast dat de drugs ook naar het buitenland moesten. De goederentrein zou namelijk nog een tussenstop maken in Venlo. Daar kon nog iemand de tassen onder de trein vandaan plukken. Het OM is het daar niet mee eens, vindt dat de drugs naar Milaan gingen en eiste daarom eerder vijf jaar cel.

Het drietal werd vorig jaar mei opgepakt, tijdens een actie van de politie die al een tijd het idee had dat er duistere dingen gebeurden op het NS-station.

Verhaal over 'Koen'

De verdachten vertelden tijdens hun rechtszaak dat ze in Breda het verzoek hadden gekregen van ene 'Koen' om de tassen onder een goederentrein te verstoppen. In de tassen zou geld zitten, naar eigen zeggen. Ze zouden er zelf ook wat mee verdienen. Dat verhaal van die onbekend gebleven 'Koen' vond de rechtbank niet echt geloofwaardig.

Volgens de politie plaatsen ze ook een peilbaken, vermoedelijk voor de 'klant' in Milaan. Dat achtte de rechtbank ook niet bewezen want net als de tassen, kon ook dat baken er in Venlo nog vanaf worden gehaald.

Niet meteen de cel in

De drie veroordeelden Mohammed (31) Bilal (28) en zijn broer Nasser (25) waren niet tijdens de uitspraak aanwezig. Ook hun advocaten ontbraken.

De rechtbank heeft bepaald dat ze niet meteen de cel in moeten en dat ze een eventueel hoger beroep in vrijheid mogen afwachten.