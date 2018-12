Cokesmokkelaars zijn zoons van gemeenteraadslid in Bergen op Zoom

BREDA/BERGEN OP ZOOM - De twee broers die vrijdag zijn veroordeeld voor cokesmokkel, zijn de zoons van een gemeenteraadslid in Bergen op Zoom. Ze kregen ieder ruim vier jaar gevangenisstraf omdat ze sporttassen met cocaïne hadden verstopt onder een goederentrein op station Lage Zwaluwe.

Het gemeenteraadslid - en de vader van Nasser (25) en Bilal (29) - is niet bereikbaar voor commentaar. Zijn fractieleider Louis van der Kallen van de BSD is aangeslagen en moet huilen als hij een telefonische reactie geeft.

Vertrouwen

"Ik ken hem heel goed. Ik hou vertrouwen in hem. Ook voor die twee zoons is en blijft hij hun vader. Maar hij heeft niks verkeerd gedaan."

Open kaart

Van der Kallen vertelt dat zijn collega-politicus al snel na de arrestatie open kaart speelde met de andere gemeenteraadsleden en de burgemeester van Bergen op Zoom. Het was bekend in de lokale politiek. Maar de schok, nu ook weer over de veroordeling, is er niet minder om. "Het is een persoonlijk drama. Het is zoals het is. Dit kan iedereen overkomen. Daar wens ik hem sterkte mee."

De vader van de veroordeelde cokesmokkelaars zit in zijn negende jaar als gemeenteraadslid. Hij is voor de derde keer gekozen bij de laatste verkiezingen.

Lijden

"Ik hoop dat de relatie met zijn zoons in stand blijft, hij heeft ook daarin een rol te vervullen. Hij is een publiek figuur. Ik weet hoe hij er onder lijdt", vult een geëmotioneerde Van der Kallen aan.